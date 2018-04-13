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© Nissan

13 апр 2018 13:47

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Стала известна стоимость нового рамного внедорожника Nissan

Новый большой рамный внедорожник Nissan Terra начал свое шествие по мировому автомобильному рынку, начав с Китая. В Поднебесной новинку предложат в шести комплектациях, но только с пятиместной компоновкой салона. И цены уже известны.

На китайском рынке базовую версию Nissan Terra оценили в 169 800 юаней - по текущему курсу это чуть меньше 1,7 миллиона рублей. Самый богато оснащенный Terra предложат за 245 800 юаней (около 2,4 миллиона рублей), сообщает издание PaulTan.

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В Китае Terra будет продаваться только в пятиместном варианте, в то время как на других рынках возможно появление и семиместной версии. В зависимости от оснащения в комплектацию входят светодиодная оптика, бесключевой доступ и запуск двигателя, панорамная крыша, информационно-развлекательная система с дисплеем диагональю 7 дюймов, двухзонный климат-контроль и набор водительских ассистентов безопасности.

В Китае новинка получила 2,5-литровый бензиновый мотор в 181 л.с., привод может быть задним или полным. На других рынках ожидаются дизельные версии с мотором 2,3 dCi отдачей в 163 или 190 л.с.. Коробки передач - шестиступенчатая "механика" или семиступенчатый автомат, плюс пониженный ряд в раздатке на полноприводных версиях. Сама трансмиссия реализована по схеме part-time, то есть с жестко подключаемым передним мостом.

В основе Nissan Terra лежит рама лестничного типа, как у пикапов NP300/Navara. Выход такой модели стал своеобразной компенсацией со стороны "Ниссана" для поклонников внедорожников: переход модели Pathfinder в разряд семейных кроссоверов с несущим кузовом многие фанаты настоящих рамников не одобрили.

Основными конкурентами Terra на рынке станут Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport и Ford Everest. После Китая Terra появится на ряде других рынков Азии и Африки, а также в Австралии. А вот появится ли Terra в России, пока неизвестно.

 

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