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© Skoda

13 апр 2018 20:00

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Skoda создаст кабриолет-кроссовер

Такой необычный и экспериментальный тип кузова, как кросс-кабриолет, уже опробовали Nissan и Range Rover, а скоро должен лишиться крыши и новый компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. Skoda тоже решила не оставаться в стороне и задумалась над подобным проектом, доверив его разработку... студентам.

Учащиеся собственного технического училища Skoda получили необычное задание - лишить крыши новый компактный кроссовер Skoda Karoq. Правда, соответствующий проект останется в статусе прототипа, и выпускать такую модель серийно чехи пока не планируют (по крайней мере, пока).

Студенты превратили Skoda Rapid в купе.

Заниматься проектом будет команда из 20 студентов в возрасте 17 и 18 лет, которые обучаются разным техническим специальностям. Подробности проекта пока не раскрываются, есть только несколько фотографий с начала процесса переделки и один скетч, который довольно красноречиво говорит о том, насколько радикальные переделки ждут Karoq. Модель, очевидно, лишится задних дверей - а возможно, и заднего ряда кресел в принципе. Зато появится дополнительное пространство, куда будет "прятаться" складная крыша.

Создание студентами прототипов на базе разнообразных моделей Skoda становится уже доброй традицией, начавшейся еще в 2014 году. Сначала был представлен двухместный открытый вариант компактной малолитражки Skoda Citigo, на следующий год под студенческий нож попала Skoda Fabia, которую превратили в довольно симпатичный компактный пикап.

Затем в 2016 году учащиеся представили свой вариант модели Rapid Spaceback, которое превратилось в купе, а в прошлом году героем студенческого проекта снова стал малыш Citigo - его электрическую версию переделали в легкий пляжный багги без крыши и дверей.

Свой проект 2018 года на базе Skoda Karoq студенты представят в июне.

 

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