Skoda создаст кабриолет-кроссовер

Учащиеся собственного технического училища Skoda получили необычное задание - лишить крыши новый компактный кроссовер Skoda Karoq. Правда, соответствующий проект останется в статусе прототипа, и выпускать такую модель серийно чехи пока не планируют (по крайней мере, пока).

Заниматься проектом будет команда из 20 студентов в возрасте 17 и 18 лет, которые обучаются разным техническим специальностям. Подробности проекта пока не раскрываются, есть только несколько фотографий с начала процесса переделки и один скетч, который довольно красноречиво говорит о том, насколько радикальные переделки ждут Karoq. Модель, очевидно, лишится задних дверей - а возможно, и заднего ряда кресел в принципе. Зато появится дополнительное пространство, куда будет "прятаться" складная крыша.



Создание студентами прототипов на базе разнообразных моделей Skoda становится уже доброй традицией, начавшейся еще в 2014 году. Сначала был представлен двухместный открытый вариант компактной малолитражки Skoda Citigo, на следующий год под студенческий нож попала Skoda Fabia, которую превратили в довольно симпатичный компактный пикап.



Затем в 2016 году учащиеся представили свой вариант модели Rapid Spaceback, которое превратилось в купе, а в прошлом году героем студенческого проекта снова стал малыш Citigo - его электрическую версию переделали в легкий пляжный багги без крыши и дверей.



Свой проект 2018 года на базе Skoda Karoq студенты представят в июне.