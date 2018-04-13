Смотри, пока не заблокировали: самые полезные Telegram-каналы для водителей

Напомним, Роскомнадзор добивается немедленной блокировки мессенджера Telegram из-за того, что разработчики последнего отказались предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Отказ объясняют тем фактом, что это невозможно технически из-за особенностей алгоритмов работы мессенджера.

Несмотря на это, мессенджер уже был оштрафован на 800 000 рублей, а теперь всерьез встал вопрос о блокировке Telegram: 13 апреля Таганский районный суд вынес соответствующее решение, так что перебои в работе сервиса могут начаться буквально с минуты на минуту.



Вместе с мессендежром рискует исчезнуть и масса тематических каналов, в том числе - и автомобильных, многие из которых в бот-режиме предоставляли весьма полезную для автомобилистов информацию.



Пожалуй, самым "известным из полезных" Telegram-каналом является (или лучше сказать "являлся"?) бот AVInfobot, который выдает информацию об автомобиле и его владельце по госномеру: можно было узнать номер телефона, информацию о ДТП, работе автомобиля в такси, историю залогов, ограничения на регистрационные действия и многое другое. Подписка на канал платная, однако предоставляемая информация могла быть действительно ценной при покупке подержанного автомобиля.



Еще один полезный бот-сервис в Telegram - это Антипаркон, который тоже предоставлял личные контактные данные водителя по гос.номеру. По версии авторов бота, Антипаркон может быть полезен в случае, если вы хотите предупредить водителя об эвакуации его автомобиля, сообщить о ДТП в случае, если виновник скрылся и так далее. Чтобы получить номер телефона (если он есть в базе Антипаркона), достаточно отправить боту госномер машины, и контакты владельца будут присланы в ответном сообщении.



Весьма полезным для водителя может оказаться и CargolinkBenzinBot. Он очень поможет на случай, если у вас кончается топливо. По запросу бот определяет ваше местоположение и в ответном сообщении присылает целый список заправок, которые находятся в радиусе пяти километров, с указанием точного адреса и расстояния. В работе бот использует данные приложения Cargolink Navigator.



А интересный и полезный бот dtp_help_bot поможет не растеряться в случае, если вы попали в ДТП. Он предоставляет подробные инструкции и помогает правильно офрмить дорожно-транспортное происшествие. Алгоритм простой: по первому запросу предоставляются общие рекомендации, а в дальнейшем бот предлагает уточнить обстоятельства ДТП и в зависимости от них дает дальнейшие инструкции.



Помимо полезных Telegram-ботов, есть и целый ряд просто интересных и информативных каналов. Например, канал "Резиновый утенок", который ведет редактор издания Motor Илья Фролов. На канале выкладываются различные интересные и необычные факты из "кухни" мирового автопрома, так что поклонникам автомобильной темы однозначно будет интересно.



Свой канал в Telegram ведет и один из популярнейших автомобильных блогеров России, Алан Енилеев. Подписавшись на канал, вы будете получать уведомления о выходе новых тест-драйвов на Youtube и наборы красивых обоев с автомобилями для смартфона.



Наконец, канал в Telegram есть и у главного редактора "АвтоВестей", Павла Блюденова. Канал "живет" в формате блога: там появляются фотографии с тест-драйвов, ссылки на интересные новости, анонсы новых видеотестов и еще масса всего интересного.