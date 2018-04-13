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© Ford

13 апр 2018 11:23

Новинки 2087

Опубликованы фотографии самой "бедной" версии нового Ford Focus

Новое поколение Ford Focus было представлено несколько дней назад, и модель порадовала разнообразием модификаций и вариантов - теперь у "Фокуса" есть даже кросс-версия. В компании решили сакцентировать особое внимание на базовой версии модели и показали, как выглядит самый скромный вариант Focus.

Базовая версия нового Ford Focus называется Trend и оснащается только литровым двигателем EcoBoost мощностью 85 лошадиных сил в сочетании с механической коробкой передач. Список оснащения базовой версии, разумеется, не может обрадовать разнообразием: покупатель может рассчитывать только на кондиционер, электростеклоподъемники и базовый вариант аудиосистемы.

Новый Ford Focus: все подробности.

Автомобиль "обут" в 16-дюймовые штампованные колеса с колпаками, лишен противотуманок, а свет - галогеновый. За дополнительную плату, впрочем, базового "Фокуса" можно немного осовременить: например, подогрев передних кресел обойдется в 300 евро, электропривод передних кресел - 500 евро, "нормальные" литые диски стоят 750 евро.

Сам же Ford Focus в базовой комплектации Trend в Европе стоит 18 700 евро, в то время как топовое исполнение Titanium обойдется в 25 200 евро - впрочем, со всеми опциями цена модели вполне может приблизиться к 40 тысячам.

Четвертое поколение Ford Focus построено на новой "фордовской" архитектуре С2, благодаря чему салон автомобиля стал просторнее, колесная база выросла на 53 мм, улучшилась жесткость кузова.

Если оставить за скобками базовую версию, то новый "Фокус" под завязку напичкан самыми модными водительскими ассистентами и прочими современными опциями: у него, например, есть адаптивный круиз-контроль с распознаванием дорожных знаков и системой удержания в полосе и адаптивная головная оптика, которая ориентируется на картинку с фронтальной камеры и заранее подсвечивает повороты и перекрестки.

В числе прочих опций - проекционный дисплей, улучшенная версия парковочного ассистента, система мониторинга слепых зон, разнообразные системы предупреждения столкновений, система автоматического торможения после аварии и многое другое.

Фотогалерея 4 фото

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