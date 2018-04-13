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© Genesis

13 апр 2018 10:12

Новинки 47

Genesis представил в России "убийцу" BMW 3 Series (известны цены)

В Москве состоялась российская премьера новой модели Genesis G70 - новинки от дочернего премиум-бренда Hyundai. Корейский спортивный седан заставит задуматься тех покупателей, которые уже решили было покупать BMW 3 Series, Audi A4 и Mercedes-Benz C-Class. И один из поводов задуматься - цена.

Конструктивно новый Genesis G70 - ближайший "родственник" представленного недавно Kia Stinger, хоть последний и немного крупнее. У обеих моделей - одинаковая платформа, подвески и двигатели, разве что моторная гамма у G70 в России будет чуть скромнее: у нас он будет продаваться только с 2-литровой "турбочетверкой" в вариантах мощности 197 и 247 лошадиных сил.

В Россию вернулся самый маленький седан марки Lexus.

Весьма примечательно, что Genesis G70 по умолчанию получит полный привод - его обеспечит фирменная система Hyundai HTRAC с муфтой. Коробка передач - восьмиступенчатый автомат. Всего же комплектаций будет пять. Базовая Premier с мотором мощностью 197 л.с. обойдется в 1 949 000 рублей, и за эти деньги, помимо полного привода, седан оснащается камерой заднего вида, передними и задними парктрониками, двухзонным климат-контролем и мультимедийкой с 8-дюймовым экраном. Для сравнения, полноприводный BMW 320i xDrive с автоматической коробкой передач стоит от 2 453 100 рублей.

Следующая по старшинству комплектация Elegance стоит на 50 000 рублей дороже базовой, за эту разницу в цене покупатель может рассчитывать на салон с отделкой из натуральной кожи, полностью светодиодную оптику и аудиосистему с 9 динамиками.

В средней комплектации Advance уже появляется выбор между модификациями: 197-сильный G70 в этом исполнении обойдется в 2 249 000 рублей, 247-сильный - в 2 399 000 рублей. В этой комплектации появляются двойные стекла, поворотный головной свет, подогрев руля и сидений заднего ряда, беспроводная зарядка, навигация и система мониторинга слепых зон.

Следующая комплектация Supreme также предлагается с двумя вариантами двигателей, ее стоимость - 2 709 000 или 2 959 000 рублей (в зависимости от двигателя). Список оснащения в Supreme дополняется за счет аудиосистемы с 15 динамиками, вентиляции передних сидений, адаптивного круиз-контроля, системы кругового обзора, комплекса водительских ассистентов и много другого.

Наконец, "сольно" выступает комплектация Sport. Она несколько скромнее оснащена по сравнению с топовой Supreme, отличается тормозами Brembo, особой отделкой салона и экстерьера, 19-дюймовыми спортивными колесными дисками и регулировкой боковой поддержки сиденья водителя с автоматическим режимом. G70 в версии Sport предложат только с 247-сильным двигателем по цене 2 899 000 рублей.

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