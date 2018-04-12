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© FAW

12 апр 2018 19:04

Новинки 20

Китайский FAW рассказал о легковых новинках для России

Китайская марка FAW готовится расширить свой легковой модельный ряд в России. В этом году компания обещает вывести на российский рынок один обновленный и два новых автомобиля.

Пресс-служба компании сообщает, что в июне текущего года на российском рынке появится рестайлинговый кроссовер FAW Besturn X80 (заглавное фото). Он будет доступен с 2-литровым бензиновым "атмосферником" на 142 л.с. в паре с МКПП или автоматом. На выбор россиянам предложат три комплектации. 

В сентябре 2018 года планируется презентация субкомпактного кроссовера FAW D60. В Китае у него есть 1,5-литровый мотор в 120 л.с. и 1,8-литровый в 139 сил. Первый сочетается с 5-ступенчатой "механикой", второй - с шестиступенчатым "роботом".

FAW Besturn D60

В России будут выпускать обновленный китайский пикап Foton...

А на рубеже 2018-2019 годов, в России появится компактный кроссовер FAW Besturn X40. Остальные подробности о грядущих новинках компания обнародует ближе к началу продаж. 

Дорестайлинговый FAW Besturn X80 китайцы представили в России еще на Московском автосалоне 2014 года, но из-за кризиса вывод новинки на наш рынок затянулся: продажи стартовали только в апреле 2017 года. Besturn X80 – это среднеразмерный городской кроссовер. Его длина составляет 4586 мм, ширина - 1820 мм, высота - 1695 мм, колесная база - 2675 мм, дорожный просвет - 190 мм.

Для автомобиля предложен бензиновый мотор ЕТ3, который заявлен как разработка FAW. При объеме 2 л он развивает 142 л.с. при 6500 об/мин, максимальный крутящий момент в 184 Нм достигается при 4000 об/мин. Расход топлива – 8,2 л на 100 км в смешанном цикле, бак - 58 литров.

FAW Besturn X40

Двигатель сочетается с автоматической шестиступенчатой трансмиссией Aisin Seiki F21 второго поколения или шестиступенчатой механической коробкой передач. Спереди - независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади - многорычажная независимая схема.

Пока в России дореформенный Х80 продается только в комплектации "Комфорт" с автоматом, которая стоит 999 000 за машины 2017 года выпуска. В цену входят кондиционер, круиз-контроль, фронтальные подушки безопасности, АБС и система стабилизации, ассистент старта в гору, зеркала и люк с электроприводом, подогрев передних сидений, датчики парковки и давления в шинах, магнитола с 6 динамиками.

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