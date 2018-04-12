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© пресс-служба правительства Москвы

12 апр 2018 18:08

Дороги 35

Проезд в столичных автобусах можно будет оплатить смартфоном

Бесконтактная оплата покупок смартфоном уже активно применяются в торговле. И теперь эти технологии перенесут на транспорт: уже скоро проезд в городских автобусах Москвы можно будет оплачивать не только привычным магнитным билетом, но и тем же смартфоном.

На маршрутах городских автобусов в Москве начнут внедрять систему бесконтактной оплаты банковской карточкой или смартфоном, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичную мэрию.

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"Для оплаты пассажиры смогут пользоваться банковскими картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также смартфонами с функцией Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay. С 15 апреля таким способом можно будет расплачиваться в автобусах NN904, 904к и М1, следующих через центр Москвы", - говорится в сообщении.

Для оплаты достаточно будет приложить банковскую карту или смартфон к терминалу возле с кабиной водителя. Цена проезда - 40 рублей, на 15 рублей дешевле, чем при покупке транспортной карты у водителя, но на 4 рубля дороже оплаты картой "Тройка" (если записан стандартный билет). Автобусы с таким терминалом оплаты пометят специальными стикерами.

"Валидаторами нового образца оборудуют почти 50 автобусов. Упрощение процесса оплаты проезда позволит сделать наземный транспорт более комфортным. До конца 2018 года мы оснастим новыми считывающими устройствами еще 2 000 транспортных средств", - сказал директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков.

Ранее бесконтактная система оплаты уже была опробована на столичных  трамвайных маршрутах NN6 и 27.

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