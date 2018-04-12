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© autohome.com.cn

12 апр 2018 17:09

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Skoda представит в Китае доступный кроссовер

На автосалоне в Пекине, который открывается в конце апреля, Skoda готовится представить новый дешевый кроссовер, фото которого уже попали в Сеть.

Ожидается, что новый компактный и самый доступный кроссовер Skoda получит название Kamiq и пока будет предлагаться в Китае, пишет Autonews. И китайский сайт Autohome уже показал первые шпионские фотографии его салона.

Предполагаемые габариты кроссовера составят 4390х1781х1539 мм, колесная база - 2690 мм. В гамме моторов пока ждут только 1,5-литровый атмосферный бензиновый агрегат в 110 л.с. в связке с передним приводом.

О перспективах появления Skoda Kamiq в России не сообщается.

Названа стоимость дешевых Skoda Kodiaq российской сборки...

Компания Volkswagen тоже готовит для Китая ряд новых кроссоверов. Так, недавно фотошпионы поймали одного из них на дорогах. Если на официальной презентации концепт этой модели был представлен под довольно расплывчатым названием Advanced Midsize SUV, которое выглядело скорее как определение рыночной ниши модели ("Продвинутый среднеразмерный SUV"), то теперь известно и окончательное название модели: кроссовер будет называться Tyron.

Новинка будет построена на той же платформе, что и Volkswagen Tiguan. Последний представлен в Китае как в обычном, так и любимом китайцами длиннобазном варианте. Какие моторы получит новинка, пока не сообщается, однако шпионские снимки CarNewsChina позволяют сделать определенные выводы: на крышке багажника можно заметить название модификации 380 TSI, что говорит о 2-литровом турбомоторе мощностью 220 лошадиных сил.

Tayron будут собирать на совместном предприятии FAW-Volkswagen, а официальная презентация серийного Tayron состоится на автосалоне все в том же Пекине. Старт продаж на китайском рынке не заставит себя ждать: он запланирован на вторую половину года.

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Новое поколение седана Lexus ES попалось фотошпионам Пекинский автосалон, который откроется в конце апреля, обещает стать богатым на премьеры, однако автомобильные "фотошпионы" по традиции портят интригу: в сети частично рассекретили дизайн нового поколения Lexus ES, который должен предстать во всей красе как раз на автосалоне в Пекине.
Опубликован официальный тизер нового Lexus ES Японцы готовятся к премьере нового поколения бизнес-седана Lexus ES, которое должно заменить собой сразу две модели - собственно, старый ES и теряющий популярность GS. Первый показ новинки состоится там, где все в порядке и с экономикой, и со спросом на премиум - в Китае.
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