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© АвтоВести

12 апр 2018 16:07

Дороги 14

За этот год в Москве резко вырастет количество дорожных камер

В Москве серьезно увеличат количество стационарных и мобильных дорожных камер: к концу этого года на столичных дорогах их будет уже больше 2,5 тысяч штук.

Глава УГИБДД по Москве Виктор Коваленко сообщил, что столичные власти совместно с Госавтоинспекцией планируют увеличить на 40% количество  дорожных камер, пишет "Коммерсант". К концу года их число может перевалить за 2,5 тысячи едениц.

В России растет количество ДТП из-за приезжих водителей...

Сегодня в Москве уже работают 1,45 тысяч стационарных камер ("Стрелка", "Автоураган" и т. д.) и 370 мобильных ("Паркон" и "Паркрайт") для фиксации нарушений парковки. И хотя Москва уже рекордсмен по количеству таких приборов, в 2018 году их парк могут пополнить еще 740 новых комплексов, сообщает Коваленко. Стационарные приборы установят до ноября на самых аварийных участках улиц и магистралей, где за год произошло более трех ДТП). Ранее в ГИБДД уже выявили такие "очаги аварийности": МКАД, Дмитровское, Каширское, Варшавское шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинский проспект, проспект Мира.

Еще несколько сотен приборов планируется поставить на перекрестках: они будут "ловить" водителей, не пропускающих пешеходов.

Новые камеры будут работать "по арендной схеме", отмечают в ЦОДД: в мае 2018 года пройдет тендер по выбору компании, которая установит комплексы, будет их обслуживать и передавать информацию в центр обработки данных ЦОДД на протяжении пяти лет.

Всего, по данным Госавтоинспекции, в 2017 году в Москве с помощью камер было вынесено более 24 млн штрафных постановлений. За год прирост составил более 10 млн штрафов. 

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