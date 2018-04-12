Toyota выпустила грузовую версию Land Cruiser Prado

Предлагаемый в Англии "коммерческий" Toyota Land Cruiser Utility Commercial предлагается в 3- и 5-дверном исполнении. В обоих вариантах задние сиденья удалены, а багажник превращен в грузовой отсек с перегородкой за передними креслами.

Емкость "трюма" у короткой версии составляет 1574 л, у длинной - 2216 л. Грузоподъемность 3-дверного Land Cruiser Utility Commercial - 593 кг, а 5-дверный может взвалить на себя 756 кг. Обе версии могут буксировать прицеп массой до 3 т.

Под капотом такого Prado стоит 2,8-литровый турбодизель в 177 лс. в паре с 6-ступенчатой МКПП и постоянным полным приводом с пониженным рядом. Клиренс заявлен в 215 мм, глубина проходимого брода составляет 700 мм.

Оснащение - 17-дюймовые стальные диски, тканевая отделка сидений, кондиционер, бесключевой доступ в салон, аудиосистема с 6 колонками. В Великобритании за короткая версия стоит от 27 546 фунтов, за 5-дверку просят от 28 509 фунтов. Поставки клиентам начнутся в мае.