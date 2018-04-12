У тысяч Mazda CX-5 в России нашли проблемы с тормозами

Росстандарт сообщил о согласовании с ООО "Мазда Мотор РУС" добровольного отзыва кроссовера Mazda СX-5. Под отзыв попадают 20 030 автомобилей, реализованных c ноября 2012 по сентябрь 2015 года.

Причиной отзыва указанных Mazda СX-5, оснащенных стояночным тормозом с механическим (тросовым) приводом, называют негерметичность чехла заднего тормозного суппорта. Из-за этого вал привода стояночного тормоза, являющийся элементом заднего тормозного суппорта, может корродировать.

При дальнейшей эксплуатации автомобиля в этом состоянии возможно развитие коррозии и повышение сопротивления при перемещении вала. Вероятно заедание корродирующего вала в корпусе суппорта, что может привести к снижению тормозного усилия стояночного тормоза. Для автомобиля, припаркованного на уклоне, это чревато неожиданным троганием с места.

На транспортных средствах Mazda СX-5 будет проведена, в первую очередь, проверка, распространяется ли действие данной отзывной компании на тормозные суппорты, установленные на автомобиле. При необходимости будет проведена проверка валов привода стояночного тормоза на присутствие коррозии на определенном участке. В случае обнаружения коррозии будет произведена замена тормозных суппортов модифицированными. В случае отсутствия коррозии будет произведена замена защитного чехла модифицированными.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Мазда Мотор РУС" проинформируют владельцев автомобилей Mazda СX-5, попадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.