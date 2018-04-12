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© Павел Блюденов, АвтоВести

12 апр 2018 11:02

Автокурьезы 139

Московские автомобилисты спасли напуганного кота (рыжего!)

Даже в банальной утренней поездке на работу есть место для добрых поступков. Неравнодушные водители спасли кота, который угодил в ловушку на московской кольцевой автодороге.

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Столичные водители, медленно плетущиеся в утренней пробке на северо-западе МКАД,  заметили посреди проезжей части рыжего кота. Очевидцы рассказывают, что усатый не мог выбраться с кольцевой автодороги из-за оживленного трафика. Зачем кот отважился на прогулку по скоростной магистрали, непонятно.


Автомобилисты, заметив попавшего в ловушку рыжего питомца, предупредили соседей по дороге о присутствии напуганного кота с помощью комментариев в Яндекс.Навигаторе.

К счастью, кто-то из неравнодушных водителей все-таки остановился и помог четырехлапому покинуть оживленную проезжую часть, о чем свидетельствуют соответствующие "комменты" в приложении.

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