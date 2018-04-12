Новыми скидками Дальний Восток хотят пересадить на российские автомобили

Минпромторг увеличил для жителей Дальневосточного округа скидку по кредитным госпрограммам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль": вместо 10% она теперь составляет 25%, сообщает ведомство. Под программу попадают новые машины ценой до 1,45 млн рублей.

"Наша задача - преодолеть стереотипы покупателей, чтобы они пересели с подержанных иномарок на новый дешевый, доступный российский автомобиль», - заявил по этому поводу на конвенции автодилеров РОАД замглавы Минпромторга Александр Морозов. "Простыми запретительными мерами ситуацию решать неправильно, мы считаем, что должны создать интересное предложение", - приводит слова чиновника "Коммерсант".

Впрочем, высказываются версии, что рост скидок для ДФО связан не только с желанием властей пересадить жителей приморья на российский автопром. В регионах Дальнего Востока считают новые скидки попыткой компенсировать спад импорта, так как 1 июля закончится временный порядок ввоза машин без системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС. И власти Приморья уже высказывали опасения, что с июля постановка на учет ввезенных машин будет невозможна, потому что необходимых для этого правил все еще нет.

По данным "Автостата", в 2017 году на Дальнем Востоке проданы 283,8 тыс. подержанных машин против всего 13,4 тыс. новых. Первые места среди подержанных автомобилей - у Toyota и Honda, среди новых - Toyota RAV4 и Land Cruiser (из них только RAV4 попадает под господдержку) и субсидируемый УАЗ "Патриот".