Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)

В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)
154803
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
251327
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
224586
© АвтоВАЗ

12 апр 2018 09:58

Автопром 0

Самый дешевый внедорожник России вновь подорожал

В январе 2018 года АвтоВАЗ уже поднимал цены на весь модельный ряд: тогда прибавка в цене составила около 2,5%. И вот теперь - новое подорожание, которое пока коснулось только внедорожника Lada 4x4 в отдельных комплектациях.

Трехдверная Lada 4x4 прибавила в цене 6000 рублей, сообщает "Автостат". Рост цены пока затронул только машины 2018 года выпуска в комплектациях Standard и Luxe.

Теперь "Нива" с двигателем 1,7 (83 л.с.) в версии Standard стоит 489 900 рублей, в исполнении Luxe – 505 900 рублей, а Luxe с кондиционером обойдется уже в 527 900 рублей. Цены указаны без акций и спецпредложений.

По данным агенства, в России за первый квартал 2018 года продали 7075 новых внедорожников Lada 4x4 (+16,5%).

Новой Lada 4x4 обещают сохранить знакомый вид...

Ранее в апреле Тольяттинский автозавод расширил цветовую палитру модели Lada 4х4 за счет камуфляжного варианта окраски кузова. Прежде такой цвет был доступен только владельцам лимитированной юбилейной версии "Нивы", однако теперь его могут получить покупатели обычной трехдверной модификации внедорожника. Доплата за защитный окрас составляет 29 000 рублей.

Автокурьезы

Французский истребитель сбросил бомбу на автомобильный завод (случайно!)

Новинки

Открылись российские продажи самого роскошного "Лексуса"

В России подорожали автомобили Subaru Как и ожидалось, повышение ставок утилизационного сбора вынуждает автопроизводителей переписывать ценники на импортные автомобили. Не осталась в стороне и марка "Субару", которая 100% своих моделей ввозит из-за рубежа.
Глава концерна Volkswagen Маттиас Мюллер может покинуть свой пост Прогремевший недавно глобальный скандал, связанный с дизельными двигателями Volkswagen, не только стоил автогиганту финансовых и репутационных потерь, но и вынудил проводить кадровые перестановки на самом верху. Причем перестановки эти еще продолжаются и теперь могут коснуться самого главы концерна.
Suzuki прекратила выпуск культового внедорожника Японцы готовятся представить новое поколение своего "мини-Гелендвагена" под названием Jimny. И хотя премьера этой новинки еще не состоялась, уходящая модель уже покинула производственную линию.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера