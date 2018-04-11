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© vesti.ru

11 апр 2018 20:13

Автокурьезы 0

Французский истребитель сбросил бомбу на автомобильный завод (случайно!)

Военный самолет французских ВВС Франции умудрился выпустить бомбу по автомобильному предприятию. К счастью, боеприпас был ненастоящим, хотя без пострадавших в этом инциденте все равно не обошлось.

В минувший вторник в 15.30 по местному времени французский истребитель Mirage 2000 случайно сбросил авиабомбу на завод компании Faurecia, который расположен в Ножан-Сюр-Верниссоне и занимается выпусков автомобильных компонентов. Как уточняет издание France Bleu, боеприпас оказался учебным муляжом, однако в результате его падения на предприятие все равно пострадали два человека. К счастью, их жизни сейчас ничего не угрожает.

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"Мимо нас пролетели два истребителя, после чего мы услышали грохот. Этот звук был настолько громким, что заглушил собой даже гул самолетов. После этого появились пожарные расчеты и жандармы", - рассказывает один из очевидцев инцидента. Оперативным службам пришлось эвакуировать из предприятия 150 человек. Напряжение спало только тогда, когда стало понятно, что бомба не представляет дальнейшей угрозы.

Сообщается, что пара "Миражей" выполняла учебный полет с авиабазы Нэнси-Оши ВВС Франции, а учебную бомбу должны были сбросить на специальной тренировочной площадке. По какой-то причине несущая заряд боеголовка отделилась от корпуса и упала прямо на автомобильное предприятие. Выяснением всех обстоятельств произошедшего сейчас занимается военная прокуратура Франции.

Что касается самого завода, то он принадлежит известной компании Faurecia - крупнейшему поставщику автомобильных компонентов для многих автокомпаний. Компания Faurica имеет сразу шесть заводов в России и специализируется на деталях интерьера, автомобильных креслах и выхлопных системах. Продукция французской фирмы попадает на конвейер тольяттинского "АвтоВАЗа".

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