Названы главные причины, по которым россияне меняют свои автомобили

Эксперты агентства "Автостат" и портал Drom.ru провели совместный онлайн-опрос пользователей с целью выяснить, чем россияне чаще всего мотивируют смену автомобиля. Опрос состоялся в апреле 2018 года, в нем приняли участие более 13 тысяч респондентов. Оказалось, что самой популярной причиной покупки новой машины стал предложенный вариант "надоел, пора менять". За него проголосовали 43,1% опрошенных. Отметим, что опрос позволял выбирать несколько вариантов ответа.

Второй по популярности причиной для смены "железного коня" стало улучшение материального положения владельца. За вариант "стало больше денег" проголосовали 40,5% пользователей. Ну а третья по популярности причина весьма прозаична - 32,5% респондентов отдали голос за версию "слишком часто ломается".



Четверть опрошенных автомобилистов признались, что менять автомобиль их вынуждает расширение семьи и появление детей. Среди других распространенных причин - необходимость в деньгах и обмен на машину подешевле, появление дачи или нового хобби, нежелание ремонтировать автомобиль после аварии, повышение цен на обслуживание и желание приобрести более статусную модель, связанное с продвижением по карьерной лестнице.



Интересно, что выход новых, более свежих и продвинутых моделей практически не побуждает владельцев к смене автомобиля - за такую причину проголосовали всего лишь 8,7% опрошенных. А самым непопулярным поводом для обновления автопарка, как ни странно, стало окончание гарантийного срока обслуживания - всего 3,8% голосов.