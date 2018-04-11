В России будут выпускать обновленный китайский пикап Foton

Пресс-служба компании Foton объявила о начале продаж обновленного пикапа Tunland на рынке Китая и добавила, что аналогичные модернизированные автомобили появятся в России уже в 2018 году. Причем, у нас будут продаваться локализованные пикапы, сборку которых наладят на территории РФ. На каком именно заводе, пока не сообщается, однако сертификация этих машин уже ведется.

Обновленный Foton Tunland отличается от уходящей версии новыми бамперами, решеткой радиатора, накладками на колесные арки из неокрашенного пластика и ассортиментом 16-дюймовых колесных дисков с новым дизайном.

Главное изменение в интерьере - новая передняя панель, которая позаимствована у внедорожника Sauvana. Здесь и новый руль, и другой блок управления "климатом", и современная медиасистема с тачскрином и навигацией.

В техническом плане ничего не изменилось. В Китае Tunland продают как с бензиновой "четверкой" 2,4 л на 136 л.с., так и с турбодизелем Cummins 2,8 л мощностью 163 л.с. В России дорестайлинговый образец продается только с вышеуказанным дизелем и стоит 1 549 900 - 1 599 900 рублей.