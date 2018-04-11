В России предложили полностью запретить тонировку в рамках антитеррора

С инициативой полностью запретить тонировку всех частных автомобилей выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Как сообщают "РИА Новости", соответствующее предложение депутат уже направил в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ. По мнению чиновника, запрет на тонировку позволит повысить уровень антитеррористической безопасности.

"В ряде стран, где террористические атаки являются скорбной частью будней, в отношении автомобилей действуют дополнительные правила и ограничения, в частности, запрет на использование т. н. "тонировки". Затемненные стекла могут быть маскировкой для злоумышленника, скрывать его лицо или установленное в автомобиле взрывное устройство", - говорится в письме депутата.



Владимир Петров предлагает полностью растонировать частные автомобили, а исключение оставить лишь для транспорта оперативных служб и полиции, указывая на успешный опыт в ряде регионов Северного Кавказа и стран Европы. Депутат просит внести соответствующие изменения в ПДД и технический регламент.



На сегодняшний день технический регламент Таможенного Союза предписывает уровень светопропускания ветрового стекла и передних боковых стекол не менее 70%, а степень светопропускания задних боковых стекол вообще не оговаривается.