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© ИТАР-ТАСС

11 апр 2018 16:37

Дороги 88

В России предложили полностью запретить тонировку в рамках антитеррора

Действующие законы определяют допустимый уровень светопропускаемости передних стекол, а задние не запрещают тонировать даже "наглухо". В МВД поступило предложение вообще запретить тонировку любого рода, чтобы повысить уровень безопасности.

С инициативой полностью запретить тонировку всех частных автомобилей выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Как сообщают "РИА Новости", соответствующее предложение депутат уже направил в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ. По мнению чиновника, запрет на тонировку позволит повысить уровень антитеррористической безопасности.

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"В ряде стран, где террористические атаки являются скорбной частью будней, в отношении автомобилей действуют дополнительные правила и ограничения, в частности, запрет на использование т. н. "тонировки". Затемненные стекла могут быть маскировкой для злоумышленника, скрывать его лицо или установленное в автомобиле взрывное устройство", - говорится в письме депутата.

Владимир Петров предлагает полностью растонировать частные автомобили, а исключение оставить лишь для транспорта оперативных служб и полиции, указывая на успешный опыт в ряде регионов Северного Кавказа и стран Европы. Депутат просит внести соответствующие изменения в ПДД и технический регламент. 

На сегодняшний день технический регламент Таможенного Союза предписывает уровень светопропускания ветрового стекла и передних боковых стекол не менее 70%, а степень светопропускания задних боковых стекол вообще не оговаривается.

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