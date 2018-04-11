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© УАЗ

11 апр 2018 15:21

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УАЗ выпустил уникальную оффроад-версию "Патриота"

Многие владельцы "Патриота" рассматривают эту модель в качестве заготовки для дальнейшего оффроад-тюнинга. Компания УАЗ выпустила особый внедорожник, который укомплектован всем необходимым для экспедиций и бездорожья. А главное, что все доработки полностью легальны!

Компания УАЗ предложила экспедиционную спецверсию внедорожника "Патриот", которая по умолчанию оснащена внушительным набором внедорожного оборудования. Как уточнили АвтоВестям представители ульяновской марки, особая серия собрана на базе комплектации Оптимум (+мультимедиа). Стоимость такого экспедиционного "Патриота" составляет адекватные 1 039 990 рублей. Дилеры УАЗа уже открыли предзаказ на ульяновскую новинку, а живые автомобили появятся в конце марта-2018.

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В список внедорожного оборудования "экспедиционника" входят интегрированная лебедка "Спрут 9000 Спорт", защита рулевых тяг, резина BF Goodrich All-Terrain, экспедиционный багажник на крыше, лестница на задней двери, тягово-сцепное устройство, блокировка дифференциала заднего моста и защита порогов.

А самое главное, что такой оффроад-тюнинг "Патриота" полностью легален! Установленное на Ульяновском автозаводе дополнительное оснащение сертифицировано, что избавляет владельца от головной боли при встрече с ГИБДД.

Отличить экспедиционную спецверсию от обычных "Патриотов" будет легко. Такие автомобили доступны исключительно в собственных оранжевом и зеленом цветах. А на левой двери внедорожника размещен особый шильдик, на котором название модели изображено на фоне гор. Отметим, что автомобиль уже оборудован кондиционерлм, мультимедийной системой на "Андроиде" с 7-дюймовым тачскрином и навигацией, а также дополнительным отопителем салона.

В представительстве УАЗа нам рассказали, что это далеко не последний опыт установки внедорожного оборудования в заводских условиях. Осенью 2018 года производитель покажет еще парочку похожих спецверсий - на базе "Хантера" и "буханки".

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