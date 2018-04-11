Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
251219
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
199809
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
269130
© Subaru

11 апр 2018 14:06

Автопром 218

В России подорожали автомобили Subaru

Как и ожидалось, повышение ставок утилизационного сбора вынуждает автопроизводителей переписывать ценники на импортные автомобили. Не осталась в стороне и марка "Субару", которая 100% своих моделей ввозит из-за рубежа.

С 1 апреля в России заработали повышенные ставки утилизационного сбора за новые автомобили. Причем, максимальный рост cтавок пришелся на самый демократичный и массовый сегмент по литражу: для машин с объемом от 1,0 до 2,0 л ставка подскочила сразу на 90%. И если за локализованные модели государство этот сбор производителю возмещает, то в случае с импортируемыми автомобилями вся нагрузка ложится на плечи покупателя. 

Какие еще автобренды будут поднимать цены? Читайте наш специальный материал!

В частности, пресс-служба компании Subaru уже сообщила об ощутимом подорожании всех своих моделей - ценники на них переписывают впервые с 2016 года.

Например, самый компактный кроссовер Subaru XV во всех комплектациях прибавил по 30 000 - 40 000 рублей. Старую цену в 1 599 000 рублей сохранила лишь начальная версия с двигателем 1,6 л. Более крупный паркетник Subaru Forester во всех версиях подорожал на 40 000 рублей и теперь стоит от 1 699 000 рублей. 

Прибавка к стоимости кросс-универсала Outback составила 50 000 рублей, так что теперь самый доступный вариант стоит от 2 449 000 рублей. Неизменной остался прайс лишь на самую мощную модификацию с двигателем 3,6 л, которую не затронул новый утильсбор. Такой автомобиль оценивается в прежние 3 299 000 рублей.  Диапазон новых цен на спортседан Subaru WRX 2018 года производства теперь составляет 2 479 000-2 659 000 рублей, а самый мощный WRX STI теперь продается за 3 429 900 рублей. 

В "Субару Мотор" отдельно подчеркивают, что ранее заявленная цена на новые Subaru Legacy, чьи продажи скоро стартуют в России, была сформирована уже с учетом новых ставок утильсбора и осталась неизменной.

Отметим, что Subaru - далеко не единственная марка, которая была вынуждена скорректировать свои прайс-листы. Ранее уже подняли цены в Skoda и Volkswagen, однако эти компании о подорожании предпочли отдельно не сообщать.

Новинки

Опубликован официальный тизер нового Lexus ES

Новинки

УАЗ выпустил уникальную оффроад-версию "Патриота"

Suzuki прекратила выпуск культового внедорожника Японцы готовятся представить новое поколение своего "мини-Гелендвагена" под названием Jimny. И хотя премьера этой новинки еще не состоялась, уходящая модель уже покинула производственную линию.
"АвтоВАЗ" готовит очень дешевую версию Lada Xray Пока Lada Vesta стремительно набирает популярность, продажи Lada Xray не радуют взрывной динамикой роста: за три месяца 2018 года объем продаж вырос всего лишь на один процент. Чтобы вернуть интерес к модели, автопроизводитель может выпустить на рынок новую, очень простую и доступную комплектацию.
Глава концерна Volkswagen Маттиас Мюллер может покинуть свой пост Прогремевший недавно глобальный скандал, связанный с дизельными двигателями Volkswagen, не только стоил автогиганту финансовых и репутационных потерь, но и вынудил проводить кадровые перестановки на самом верху. Причем перестановки эти еще продолжаются и теперь могут коснуться самого главы концерна.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера