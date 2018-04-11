В России подорожали автомобили Subaru

С 1 апреля в России заработали повышенные ставки утилизационного сбора за новые автомобили. Причем, максимальный рост cтавок пришелся на самый демократичный и массовый сегмент по литражу: для машин с объемом от 1,0 до 2,0 л ставка подскочила сразу на 90%. И если за локализованные модели государство этот сбор производителю возмещает, то в случае с импортируемыми автомобилями вся нагрузка ложится на плечи покупателя.

В частности, пресс-служба компании Subaru уже сообщила об ощутимом подорожании всех своих моделей - ценники на них переписывают впервые с 2016 года.



Например, самый компактный кроссовер Subaru XV во всех комплектациях прибавил по 30 000 - 40 000 рублей. Старую цену в 1 599 000 рублей сохранила лишь начальная версия с двигателем 1,6 л. Более крупный паркетник Subaru Forester во всех версиях подорожал на 40 000 рублей и теперь стоит от 1 699 000 рублей.



Прибавка к стоимости кросс-универсала Outback составила 50 000 рублей, так что теперь самый доступный вариант стоит от 2 449 000 рублей. Неизменной остался прайс лишь на самую мощную модификацию с двигателем 3,6 л, которую не затронул новый утильсбор. Такой автомобиль оценивается в прежние 3 299 000 рублей. Диапазон новых цен на спортседан Subaru WRX 2018 года производства теперь составляет 2 479 000-2 659 000 рублей, а самый мощный WRX STI теперь продается за 3 429 900 рублей.



В "Субару Мотор" отдельно подчеркивают, что ранее заявленная цена на новые Subaru Legacy, чьи продажи скоро стартуют в России, была сформирована уже с учетом новых ставок утильсбора и осталась неизменной.



Отметим, что Subaru - далеко не единственная марка, которая была вынуждена скорректировать свои прайс-листы. Ранее уже подняли цены в Skoda и Volkswagen, однако эти компании о подорожании предпочли отдельно не сообщать.