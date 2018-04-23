Как обогнать спорткар на велике: история безумного рекорда скорости

Слипстрим – очень важное и полезное явление, которое активно используется в самых разных гонках – от веломарафона Тур Де Франс до Формулы 1. Прячешься за едущим впереди соперником – попадаешь в область разрежения – тратишь меньше энергии на преодоление сопротивления воздуха – едешь быстрее.



Это обстоятельство активно начало использоваться в велогонках в конце позапрошлого века, когда появились так называемые трековые гонки за лидером: велогонщик ехал по треку вплотную за своим лидером-пейсером – специальным разгоняющим велосипедом, задававшим темп. Логично, что в этой связке "лидер-гонщик" лидер гарантированно должен был ехать быстрее самого гонщика, поэтому в качестве лидеров использовались велосипеды-тандемы. И не только тандемы – когда команды начали всерьез заморачиваться на тему скорости, тандемностью там даже и не пахло – велосипеды-лидеры могли быть даже пятиместными. Гонки проводились в нескольких категориях: была и "очная" борьба, и соревнования на максимальную дистанцию за ограниченное время, и соревнования на быстрейшее прохождение фиксированной дистанции.

Велосипеды участников тоже были непростыми: у них была иная вилка, которая позволяла установить переднее колесо меньшего диаметра. Делалось это для того, чтобы велосипедист мог как можно ближе держаться за своим лидером, в максимально "чистом" воздушном мешке. К тому же у них была более крупная, скоростная, ведущая звезда. Эта звезда будет постепенно увеличиваться в диаметре по мере увеличения скоростей – на это вы еще обратите внимание по ходу статьи.



Потом был освоен ДВС, и разгоняющие велосипеды-лидеры уступили место мотоциклам. Мототехника обладала более внушительным скоростным потенциалом, и темп таких велогонок начал стремительно расти. Говорят, самое веселье творилось в сороковые-пятидесятые: к этому времени скорости велосипедистов уже переваливали за 100 километров в час, а вот качество и надежность техники отставали (особенно шины). Пожалуй, не стоит вдаваться в подробности о том, что может произойти с велосипедистом при падении на скорости за 100 км/ч. Скорости увеличивались, и довольно быстро в стане веломаньяков назрел вопрос: а где же предел возможностей? Ну и понеслось. Точнее, понеслись…



У велосипедных рекордов скорости есть несколько классификаций: даунхилл (спуск под горку), без разгоняющего лидера и с разгоняющим лидером, в слипстриме. Именно о последнем и пойдет сегодня речь, потому что роль разгоняющих очень быстро взяли на себя автомобили. Очень быстрые автомобили. Но обо всем по порядку.

1899 Чарльз Мерфи, 1899 год

В 1899 году американский велосипедист Чарльз Мерфи, используя слипстрим, сумел преодолеть планку в 96 километров в час (60 миль в час). Обстоятельства установления этого рекорда настолько дикие, что удивительно, почему какой-нибудь Мартин Скорсезе не увековечил это достижение в кино. В качестве разгоняющего "лидера" Мерфи использовал… поезд. Поскольку на трековом велосипеде по шпалам особенно не разгонишься, он выложил ровными досками участок между рельсами, по которому и разгонялся.



И здесь кроется еще один нюанс, потому что длина покрытого досками участка составляла 4,8 километра, и весь этот путь Мерфи намеревался разгоняться. Чтобы потом не спрыгнуть на шпалы и не разлететься на запчасти вместе с велосипедом, ему оставалось только одно: разогнаться до заданной скорости, а потом успеть въехать в специально подготовленный вагон! Да, ему это удалось. После этого достижения Мерфи получил прозвище "Миля в минуту" - в соответствии со скоростью, которую ему удалось развить (60 миль в час).

1937 Альбер Марке, 1937 год

Затем, как это часто бывает, когда речь заходит о каких-то рискованных достижениях, в истории велорекордов появился один сумасшедший француз. Звали его Альбер Маркель, и здесь мы с вами подходим к самой интересной части этой истории, потому что Маркель стал первым, кто при установлении рекорда в качестве разгоняющего транспорта использовал автомобиль.



Этим автомобилем стал Cord 810 – модель, которая была крайне технологичной для того времени. У "Корда" был передний привод, независимая подвеска, компрессорный мотор и аэродинамичный кузов. Для рекордного заезда машину модифицировали: установили аэродинамическое "оперение" кормы, сделанное из брезента, и удлиненные выхлопные трубы. Трубы, кстати, были выведены по бокам, чтобы следовавший за автомобилем велосипедист не вдыхал выхлоп под физической нагрузкой.



Во время движения Маркель держался вплотную за плоским экраном, в котором было сделано небольшое окошко, - так гонщик худо-бедно мог видеть сквозь автомобиль, что происходит впереди, чтобы экстренное торможение или отклонение от курса не стали для него неприятным – и фатальным – сюрпризом. Установить рекорд Маркелю удалось: 85,3 мили в час (136,48 км/ч). Это был 1937 год.

1941 Альфред Леторнер, 1941 год

Буквально четыре года спустя объявился еще один безумный француз, решивший побить скоростной рекорд соотечественника. Звали его Альфред Леторнер, в качестве разгоняющего автомобиля был использован гоночный болид серии миджет со специально сделанным обтекателем. Рекорд был установлен на участке шоссе общего пользования в Лос-Анджелесе, велосипедист сумел разогнаться до сумасшедших 174,3 км/ч.

1962 Хосе Мефре, 1962 год

Это достижение было побито только в 1962 году 48-летним (бес в ребро!) Хосе Мефре. Его заезд примечателен еще и участием самой, пожалуй, необычной модификации легендарного "Крыла чайки" - Mercedes-Benz 300SL Gullwing. "Необычный" - не значит "красивый": элегантные изгибы кузова 300 SL были подпорчены замысловатой аэродинамической конструкцией на корме, напоминавшей большую брезентовую палатку. Но, как бы странно ни выглядел этот 300 SL, свою миссию он выполнил на сто процентов: Хосе Мефре в слипстриме этого "Мерседеса" сумел развить уже по-настоящему пугающие 204,8 километра в час.



Казалось бы, после преодоления порога в 200 километров в час история рекорда оскудеет – все-таки каким бы космическим и технологичным ни был велосипед, педали-то крутит все равно человек. Но не тут-то было! На самом деле, самое веселье только начиналось, и касалось это в том числе и автомобилей, которые использовались в качестве разгоняющих.

1971 Алан Эббот, 1971 год

Очередная удачная попытка обновить рекорд состоялась в 1971 году усилиями американского врача и велоспортивного фаната Алана Эббота, и его заезд оказался довольно знаковым – впервые данный рекорд устанавливался на знаменитых соляных равнинах Бонневиля, а не как раньше, на закрытых участках дорог общего пользования.



Интересно, кстати, что велосипед для рекорда Эббот сконструировал сам. Геометрия и параметры рамы были подсмотрены у спортбайка Yamaha TD3, 18-дюймовые колеса сделаны фирмой Akront, шины – мотоциклетные скоростные Dunlop. Особого внимания заслуживает ведущая звезда, которая на этом велосипеде уже буквально размером с колесо. Производитель этой 230-зубой звезды не указан, зато написано, что компания ради выпуска этой особой детали даже остановила на день основное производство. Ведомая звезда – 13-зубая, то есть передаточное отношение у этого велосипеда – 230-13 (сравните с какими-нибудь 42-11 на среднем маунтинбайке).

Нетрудно догадаться, что провернуть такую систему, начиная движение, не так-то просто, поэтому с места и до скорости примерно 110-120 км/ч Эббота разгонял пейс-кар: велосипед был прикреплен тросом. Набрав нужную скорость, Алан отцепил трос и до рекордных показателей разгонялся уже самостоятельно.



И тут уже пора, наконец, сказать пару слов о разгоняющем автомобиле, ведь он был тоже совсем не простой. На эту роль выбрали Chevrolet серии 210 1955 года выпуска, переделанный в гассер. Гассер – это такой каноничный гибрид хот-рода и дрэгстера, с толстенными задними шинами и задранным передком. Это целое ответвление американской автомобильной культуры, заслуживающее отдельной статьи, поэтому не будем сейчас углубляться в эту тему. Суть в том, что за разгон Алана Эббота отвечал натуральным образом дрэгстер с вычурным кормовым оперением, в котором прятался велосипедист.



Но самое интересное даже не в этом, а в том, что машиной управляли два человека: один отвечал за рулевое управление, а второй сидел в задней части машины, лицом к Эбботу, и контролировал скорость. Такая конструктивная заморочка обеспечивала какую-никакую безопасность и слаженность действий велосипедиста и водителя пейс-кара. Стоила ли затея таких усилий? Однозначно: Эбботт сумел разогнаться до 243,2 километра в час, установив новый рекорд.







1976 Жан-Клюд Рюд, 1976 год (рекорд не побит)

Пять лет спустя оспорить достижение Эббота попытался француз Жан-Клод Рюд, заручившийся поддержкой гоночной команды Martini Racing. Одна из крутейших команд в мировом автоспорте решила помочь установить рекорд скорости на велосипеде с пейс-каром... догадались, что это означает? Все верно: в свое распоряжение Рюд получил тестовый трек Volkswagen, 800-сильный Porsche 935 из Ле-Мана и матерого французского автогонщика Анри Пескароло.



Помимо аэродинамической защиты для велогонщика, этот Porsche претерпел еще одно изменение: выхлоп был выведен по бокам. Однако если в случае с Альбером Маркелем это было сделано, чтобы не обдавать гонщика выхлопными газами, у Рюда была опасность посерьезнее. Этот злой заднемоторный Porsche очень активно плевался огнем через выхлоп, так что у отчаянного француза были все шансы стать самой быстрой шаурмой на планете.



К сожалению, несмотря на серьезную подготовку, побить рекорд Эббота Рюд не сумел. Прославился он другим: во время рекордной попытки на скорости около 170 километров в час на велосипеде Рюда лопнула одна из шин, но каким-то невероятным образом француз умудрился сохранить контроль над велосипедом и благополучно остановился. В последующих попытках разогнаться до рекордной скорости француз так и не смог: очевидно, первая попытка, чудом не закончившаяся трагедией, послужила для гонщика внутренним психологическим тормозом. Рекорд Эббота устоял.

1985 Джон Ховард, 1985 год

Ставки росли, и новые претенденты на рекорд все больше и больше заморачивались с технической подготовкой. В 1985 году свои претензии на звание самого быстрого слипстримера заявил Джон Ховард, триатлет и велосипедист-олимпиец. Ховард совершенно логично рассудил: если хочешь стать самым быстрым велосипедистом, найди самый быстрый разгоняющий автомобиль.

Не став мелочиться, Ховард отправился к Рику Веско – человеку, чье имя навеки высечено на соленой корке равнины Бонневилля. За свою жизнь Веско установил 18 рекордов скорости на мотоцикле и 6 рекордов скорости на автомобиле. Последний рекорд – рекорд скорости на автомобиле с приводом на колеса – он установил в 2001 году, разогнавшись почти до 737,395 километра в час. Вероятно, это был бы не последний его рекорд, но в 2002 году Рика Веско не стало – увы, от онкологии не скрыться даже на таких заоблачных скоростях...



Ну а тогда, в 1985 году, Веско предоставил Ховарду свой Streamliner, установив на корме аэродинамический щит. В верхней части щита было сделано плексигласовое окно, чтобы Ховард видел дорогу, а под ним был установлен спидометр с жизнеутверждающей подписью "ПОШЕВЕЛИВАЙСЯ, ДУБИНА!".



Отдельного упоминания заслуживает и велосипед Ховарда. Его главной особенностью была угрожающе выглядевшая конструкция двойного кареточного узла, которая, по сути, работала как редуктор. С педалей Ховард раскручивал малую звезду на промежуточной каретке, расположенной за седлом, на одном валу с этой звездой стояла еще одна большая звезда, которая через вторую цепь уже передавала тягу на колесо.



Алгоритм движения был аналогичен тому, что использовал Алан Эбботт: Веско на буксире разогнал Ховарда примерно до 90 километров в час, после чего Ховард отстыковался и начал разгон, крутя педали со скоростью 130 оборотов в минуту. Скорость разгоняющего автомобиля регулировал тоже Ховард – при помощи радиопередатчика на одной из рулевых рукояток. Рику Веско оставалось только контролировать курс и переговариваться с Ховардом по радиосвязи – последнее, как признался потом Ховард, оказалось совершенно бесполезной затеей из-за чудовищного шума.



Такая серьезная подготовка была не напрасной: по результатам двух заездов Джон Ховард сумел развить скорость 152,2 мили в час (244,6 километра в час) – далеко не каждому автомобилисту доводилось видеть такую скорость на своем спидометре!

1996 Фред Ромпельберг, 1996 год

Рекорд Ховарда продержался десять лет, хотя уже в конце восьмидесятых появился человек, страстно желавший побить это достижение. Звали этого человека Фред Ромпельберг, и он является героем каноничной истории с сюжетом "Ставь цель и добивайся".



В 1988 году в газете Deseret News появилась новость о двух подряд неудачных попытках Фреда Ромпельберга установить новый рекорд скорости на велосипеде. Дважды за две недели упрямый голландец падал с велосипеда и оказывался на больничной койке. Причем если первый инцидент был незначительным, то второй вполне мог закончиться для Фреда как минимум инвалидным креслом: на скорости порядка 180 километров в час разгоняющий автомобиль-лидер отклонился от прямого курса из-за неровностей соляного покрытия Бонневилля, и следовавший в слипстриме Ромпельберг из воздушного мешка попал в стремительный встречный воздушный поток... После падения голландца тащило по жесткой соляной корке почти две сотни метров, у него диагностировали перелом шести ребер, ключицы и пальца на руке (не говоря уже о гематомах и ссадинах).

Однако Ромпельберга эти инциденты только укрепили в стремлении стать новым рекордсменом. В 1995 году он приехал на равнину Бонневилля в компании голландской команды по дрэг-рейсингу Strasburg Racing. Его велосипед был оснащен редукторным приводом, довольно компактным по сравнению с тем, что стоял на велосипеде Ховарда. Немного характеристик: передаточные числа на звездах – 70/13 и 60/15, задний тормоз Shimano Cantilever (на переднем тормоза не было), сделанная по спецзаказу передняя вилка, алюминиевые колеса с мотоциклетными сликами, общий вес – 19,5 кг.



В качестве разгоняющего автомобиля был взят дрэгстер с "биг блоком" V8 от Chevrolet объемом 7,8 литра, выдававший 800 лошадиных сил. В задней части, как водится, был сооружен аэродинамический "кокон" размером с хорошую однушку в Одинцово.



И Ромпельберг смог. 49-летний отчаянный голландец, уже являвшийся на тот момент обладателем десяти различных велосипедных рекордов, записал на свой счет одиннадцатое достижение: 268,7 км/ч.



С тех пор прошло уже почти 25 лет. Ромпельберг живет на Майорке, мирно зарабатывает на жизнь прокатом велосипедов и организацией велосипедных туров.

2016 Денис Мюллер, рекорд скорости среди женщин, 2016 год

В заключени нельзя не отметить отважную попытку побить рекорд, которую в 2016 году предприняла Денис Мюллер. До скорости Ромпельберга велогонщица не дотянулась, но зато установила рекорд скорости в этой категории для женщин, сумев разогнать до 147,75 мили в час (237,78 км/ч). Примечательно, кстати, что Мюллер тренировалась под руководством Джона Ховарда - да-да, того самого, о котором мы писали парой абзацев выше.



В качестве разгоняющего автомобиля на этот раз был выбран 550-сильный Range Rover Sport SVR. Машину по типичному сценарию оснастили огромным "палаточным" оперением в кормовой части, поставили на передний бампер низкую "губу", чтобы минимизировать поток воздуха под днищем, а выхлоп вывели по бокам. Мотор и шасси остались штатными.



Установив рекорд среди женщин, Мюллер (к слову, мама троих детей) нацелилась было на абсолютный рекорд, но тут уже вмешалась погода: прошедший дождь подпортил ровную соляную корку Бонневилля, и провести еще один заезд не удалось. Так что рекорд Ромпельберга так до сих пор и не дождался своего покорителя –возможно, предел человеческих возможностей уже достигнут. Или еще нет?..