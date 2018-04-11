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© Lexus

11 апр 2018 13:14

Новинки 66

Опубликован официальный тизер нового Lexus ES

Японцы готовятся к премьере нового поколения бизнес-седана Lexus ES, которое должно заменить собой сразу две модели - собственно, старый ES и теряющий популярность GS. Первый показ новинки состоится там, где все в порядке и с экономикой, и со спросом на премиум - в Китае.

Компания Lexus опубликовала первый официальный тизер нового поколения седана Lexus ES. Фрагмент изображения позволяет рассмотреть скульптурную решетку радиатора в форме веретена, характерную для всех последних "Лексусов". Тизер стал лишним подтверждением того, что на свежих шпионских снимках был изображен именно новый ES, который унаследует дизайн-код флагманского LS.

В Россию вернулся самый маленький седан марки lexus

Вдобавок представители "Лексуса" подтвердили и дату премьеры - новый ES покажут 25 апреля 2018 года на автомобильной выставке в Пекине. Это еще раз подтверждает тот факт, что Китай становится приоритетной рыночной ареной для премиальных автобрендов. Продажи новинки, вероятно, начнутся в конце 2018-2019 года. 

Что касается технической части, то новый ES будет построен на глобальной "тойотовской "платформе TNGA, которая уже лежит в основе Toyota Avalon, Camry, Lexus UX и других свежих моделей. Причем, если раньше ES конструктивно был близок к "Камри", то теперь, по слухам, у модели больше родства будет с более крупным "Авалоном". В моторной гамме ожидается V-образная "шестерка" и гибридная версия мощностью около 300 л.с. на основе того же V6.

В наличии будут и все современные ассистенты безопасности комплекса Toyota Safety Sense, в числе которых - система предотвращения столкновений и наездов на пешеходов, система предупреждения о выезде из полосы и так далее.

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