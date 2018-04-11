Опубликован официальный тизер нового Lexus ES

Компания Lexus опубликовала первый официальный тизер нового поколения седана Lexus ES. Фрагмент изображения позволяет рассмотреть скульптурную решетку радиатора в форме веретена, характерную для всех последних "Лексусов". Тизер стал лишним подтверждением того, что на свежих шпионских снимках был изображен именно новый ES, который унаследует дизайн-код флагманского LS.

Вдобавок представители "Лексуса" подтвердили и дату премьеры - новый ES покажут 25 апреля 2018 года на автомобильной выставке в Пекине. Это еще раз подтверждает тот факт, что Китай становится приоритетной рыночной ареной для премиальных автобрендов. Продажи новинки, вероятно, начнутся в конце 2018-2019 года.



Что касается технической части, то новый ES будет построен на глобальной "тойотовской "платформе TNGA, которая уже лежит в основе Toyota Avalon, Camry, Lexus UX и других свежих моделей. Причем, если раньше ES конструктивно был близок к "Камри", то теперь, по слухам, у модели больше родства будет с более крупным "Авалоном". В моторной гамме ожидается V-образная "шестерка" и гибридная версия мощностью около 300 л.с. на основе того же V6.



В наличии будут и все современные ассистенты безопасности комплекса Toyota Safety Sense, в числе которых - система предотвращения столкновений и наездов на пешеходов, система предупреждения о выезде из полосы и так далее.