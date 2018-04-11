В России уверенно растут продажи коммерческих автомобилей

Продажи российском сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) по итогам марта 2018 года выросли на 7,6% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году и составили 10 728 автомобилей. Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат". Если говорить о результатах всего I квартала, то с января по март объем рынка LCV достиг 25,4 тысячи единиц техники и показ рост на 9,4%.

Наиболее востребованными в классе малотоннажных автомобилей по-прежнему остаются модели отечественного "ГАЗа", на которые приходится 47% всех продаж и 5 029 проданных экземпляров.



Логично, что первое место в рейтинге самых популярных новых LCV-машин марта-2018 занимает именно нижегородская модель, точнее, семейство "ГАЗель NEXT". Его продажи составили 2 998 экземпляров, а рост достиг внушительных +37,9%. Второе место принадлежит более доступному семейству "ГАЗель Бизнес", завершившего март с результатом 1 074 автомобиля (+17,5%). Третье место принадлежит Ford Transit, реализация которых выросла аж на 86,9% и достигла 1 009 машин.



В первую десятку самых продаваемых "малотоннажников" также вошли универсал Lada Largus с цельнометаллическим кузовом, две версии уазовской "буханки" (3909, 2206), нижегородский Mercedes-Benz Sprinter Classic, "ГАЗ Соболь", Volkswagen Caravelle и бюджетная новинка сегмента - грузовичок УАЗ "Профи".