Suzuki прекратила выпуск культового внедорожника

Японская компания Suzuki сняла с конвейера свой маленький внедорожник Jimny, который в своем нынешнем виде выпускается с 1998 года. Об окончании производства культового "проходимца" узнали в издании Autocar. Сообщается, что завод сконцентрировался на подготовке к серийному выпуску "Джимни" нового поколения.

Новый Suzuki Jimny производитель должен показать уже в 2018 году, и эту информацию ранее подтвердили в компании "Сузуки Мотор Рус". Где и когда продемонстрируют этот автомобиль, пока неизвестно - возможно, премьера состоится на Токийском автосалоне осенью. Представители российского офиса "Сузуки" подчеркивают, что паузы в продажах между новым Jimny и старым не будет. Видимо, японцы успели создать достаточный запас старых Jimny перед тем, как снять его с конвейера.

Что касается нового "Джимни", то внедорожник сохранит свою стилистику и будет нарочито грубоватым, вызывая ассоциации с "Гелендвагеном". В габаритах автомобиль практически не изменился. А самое главное, что он останется верен себе и по технической части - внедорожник сохранит рамную конструкцию, а в его системе полного привода Allgrip Pro 4x4 останется пониженный ряд в раздаточной коробке. Что касается двигателей, то под капот Jimny, вероятно, пропишут бензиновый литровый турбомотор BoosterJet (на модели Baleno он развивает 110 л.с.).

Нынешнее поколение модели выпускается уже почти 20 лет. Jimny продается и в России: его предлагают с мотором объемом 1,3 литра и мощностью 85 л.с., за него просят от 1 155 000 до 1 259 950 рублей. Впрочем, спрос на немолодой, маленький и очень недешевый автомобиль в России невелик: в 2017 году было реализовано всего 206 автомобилей Jimny.