В Дубае введут цифровые автомобильные номера

Новая технология называется Tag To Connect, и она позиционируется как гораздо более удобная альтернатива привычным металлическим номерным знакам, сообщает издание Khaleej Times со ссылкой на главу департамента регистрации траспортных средств Дубая Абдуллу аль Марзуки. Устройство представляет собой цифровой дисплей, по габаритам повторяющий обычный номерной знак, на который выводится регистрационный номер автомобиля.

С такими номерами автомобилистам Дубая не нужно будет каждый год приезжать в местный транспортный департамент для того, чтобы продлевать регистрацию автомобиля - она будет продлеваться автоматически. Кроме того, при желании автомобильный номер легко можно будет сменить - опять же, без посещения департамента. Для этого достаточно будет воспользоваться специальным приложением или оформить заявку на смену номера через интернет.



Еще одна интересная функция новых номерных знаков - автоматическое оповещение о краже. Если кто-то попытается украсть автомобиль или регистрационный знак, на дисплее высветится сообщение "Украден".



Более того, программный потенциал новых номерных знаков простирается далеко за пределы их основной функции. При помощи этих номеров автомобили смогут "общаться" друг с другом, обмениваясь информацией о дорожной обстановке. Вся эта информация будет передаваться в единый дата-центр транспортного департамента, давая максимально полную картину дорожной ситуации в городе. Эти же номера можно использовать как транспондеры для оплаты парковок или платных участков дорог.



Испытания новых номерных знаков начнутся в Дубае в мае этого года и продлятся до ноября. Помимо качества работы знаков, разработчики будут проверять их надежность и способность выдерживать разнообразные условия повседневной эксплуатации.



