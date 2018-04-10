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© Porsche

10 апр 2018 19:30

Автопром 89

Глава концерна Volkswagen Маттиас Мюллер может покинуть свой пост

Прогремевший недавно глобальный скандал, связанный с дизельными двигателями Volkswagen, не только стоил автогиганту финансовых и репутационных потерь, но и вынудил проводить кадровые перестановки на самом верху. Причем перестановки эти еще продолжаются и теперь могут коснуться самого главы концерна.

О том, что председатель правления концерна Volkswagen Маттиас Мюллер покинет свой пост, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в компании.

При этом ранее в этот же день немецкий концерн действительно заявил о грядущих изменениях в руководстве - не конкретизируя, о каких именно перестановках идет речь. "Акционерное общество изучает возможность дальнейшего развития руководящей структуры, которое может быть связано также с кадровыми изменениями в правлении и распределении ответственности между подразделениями", - пишет ТАСС со ссылкой на представителей концерна. Ожидается, что наблюдательный совет предприятия проведет заседание в ближайшую пятницу, чтобы обсудить возможные изменения.

Обнаружено "кладбище" дизельных автомобилей Volkswagen.

Нынешний глава концерна Volkswagen Маттиас Мюллер занял свой пост в 2015 году, когда и разгорелся злополучный Дизельгейт. Из-за этого скандала потив Мюллера даже заводили уголовное дело в Германии: его наряду с несколькими другим топ-менеджерами подозревали в манипуляциях на рынке акций. Они якобы своевременно не довели до общественности информацию о махинациях с программным обеспечением дизельных двигателей VW, которые в лабораторных условиях занижали данные о выбросах вредных веществ. 

По мнению правоохранителей, своевременное информирование участников рынка со стороны VW Group могло напрямую повлиять на стоимость акций концерна. Однако боссы "Фольксвагена" в своих интересах предпочли тянуть время с обнародованием важных данных, что является прямым нарушением закона об операциях с ценными бумагами.

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