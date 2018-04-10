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© АвтоВести

10 апр 2018 17:10

Автопром 13

"АвтоВАЗ" готовит очень дешевую версию Lada Xray

Пока Lada Vesta стремительно набирает популярность, продажи Lada Xray не радуют взрывной динамикой роста: за три месяца 2018 года объем продаж вырос всего лишь на один процент. Чтобы вернуть интерес к модели, автопроизводитель может выпустить на рынок новую, очень простую и доступную комплектацию.

Самый простой Xray будет оснащен по минимуму, а внешне его легко будет отличить по штампованным 15-дюймовым колесам и неокрашенным дверным ручкам и корпусам боковых зеркал, пишет сообщество RCI News в социальной сети ВКонтакте. По данным источника, первые три экземпляра Xray в новой "бедной" версии сошли с конвейера в апреле.

Названы самые популярные автомобили в России.

Оснащение новой версии будет минимальным: печка, аудиоподготовка, подушка безопасности водителя, передние электростеклоподъемники и стандартный набор систем стабилизации и антибукса (антиблокировочная система, система распределения тормозных усилий, система помощи при старте в гору).

Под капотом окажется базовый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил, который будет работать в паре с механической коробкой передач.

Цена на новую простую комплектацию Xray пока неизвестна. На данный момент базовой версией модели является исполнение Optima стоимостью 614 900 рублей без учета специальных акций и предложений. Примечательно, что "бедная" комплектация уже есть в активе модели Vesta: стартовое исполнение "Классик" стоит 569 900 рублей. Следующая за ней комплектация "Классик/Старт" стоит 594 900 рублей.

Напомним, по данным АЕБ, в марте в России было куплено 2 957 автомобилей Lada Xray, на 63 машины меньше, чем в марте прошлого года. С начала года продано 6 786 автомобилей - всего на 68 больше, чем за тот же период прошлого года.   

  

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