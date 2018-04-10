"АвтоВАЗ" готовит очень дешевую версию Lada Xray

Самый простой Xray будет оснащен по минимуму, а внешне его легко будет отличить по штампованным 15-дюймовым колесам и неокрашенным дверным ручкам и корпусам боковых зеркал, пишет сообщество RCI News в социальной сети ВКонтакте. По данным источника, первые три экземпляра Xray в новой "бедной" версии сошли с конвейера в апреле.

Оснащение новой версии будет минимальным: печка, аудиоподготовка, подушка безопасности водителя, передние электростеклоподъемники и стандартный набор систем стабилизации и антибукса (антиблокировочная система, система распределения тормозных усилий, система помощи при старте в гору).



Под капотом окажется базовый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил, который будет работать в паре с механической коробкой передач.



Цена на новую простую комплектацию Xray пока неизвестна. На данный момент базовой версией модели является исполнение Optima стоимостью 614 900 рублей без учета специальных акций и предложений. Примечательно, что "бедная" комплектация уже есть в активе модели Vesta: стартовое исполнение "Классик" стоит 569 900 рублей. Следующая за ней комплектация "Классик/Старт" стоит 594 900 рублей.



Напомним, по данным АЕБ, в марте в России было куплено 2 957 автомобилей Lada Xray, на 63 машины меньше, чем в марте прошлого года. С начала года продано 6 786 автомобилей - всего на 68 больше, чем за тот же период прошлого года.



