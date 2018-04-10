Новое поколение Ford Focus представлено официально

Четвертое поколение Ford Focus построено на новой "фордовской" архитектуре С2, благодаря чему салон автомобиля стал просторнее, колесная база выросла на 53 мм, улучшилась жесткость кузова. По стандартному сценарию программы "омоложения" автомобиль полегчал сразу на 88 кг по сравнению с предшественником и стал аэродинамичнее: коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,25 у седана и 0,273 - у хэтчбека, что заявлено как лучший показатель в классе.

Новый "Фокус" под завязку напичкан самыми модными водительскими ассистентами и прочими современными опциями: у него, например, есть адаптивный круиз-контроль с распознаванием дорожных знаков и системой удержания в полосе и адаптивная головная оптика, которая ориентируется на картинку с фронтальной камеры и заранее подсвечивает повороты и перекрестки.



В числе прочих опций - проекционный дисплей, улучшенная версия парковочного ассистента, система мониторинга слепых зон, разнообразные системы предупреждения столкновений, система автоматического торможения после аварии и многое другое.



А еще автомобиль умеет синхронизироваться со смартфоном, через который можно отсматривать данные о состоянии автомобиля (вплоть до уровня масла и топлива), открывать и закрывать машину, запускать двигатель и так далее. К опциям комфорта относятся беспроводная зарядка, новая информационно-развлекательная система с дисплеем диагональю восемь дюймов и голосовым управлением, аудиосистема с 10 динамиками.



В Европе новый "Фокус" предложат с двумя бензиновыми моторами в разных вариантах мощности. Базовым будет литровый EcoBoost мощностью 84, 99 или 123 лошадиные силы, а более производительный агрегат - 1,5-литровый EcoBoost мощностью 148 или 180 л.с.. Старший мотор умеет отключать один из четырех цилиндров в целях экономии топлива. Двигатели будут работать в паре с шестиступенчатой механикой или восьмиступенчатым автоматом.



На стороне дизелей - 1,5-литровый и 2-литровый моторы семейства EcoBlue. 1,5-литровый агрегат выдает 94 или 118 л.с. при одинаком крутящем моменте 300 Нм. Мощность старшего - 148 л.с. при крутящем моменте 370 Нм.



Гамма модификаций "Фокуса" в этом поколении расширилась: к привычным уже седану, хэтчбеку и универсалу добавилась кросс-версия Active. "Заряженные" версии ST и RS будут представлены позже.