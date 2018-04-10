Новое поколение седана Lexus ES попалось фотошпионам

Единственный пока что снимок, раскрывающий особенности дизайна седана, оказался в распоряжении издания Almuraba. В кадр попала передняя часть автомобиля, по которой можно оценить изменения, произошедшие со сменой поколений.

"Морда" выполнена в соответствии с последними канонами дизайна моделей Lexus, с геометрически сложным "веретеном" решетки радиатора и "галочками" светодиодных дневных ходовых огней в оптике. При этом преемственность дизайна не нарушена, как и форм-фактор модели: ES по-прежнему остается продвинутым, хорошо оснащенным и более премиальным "родственником" седанов Toyota Camry и Avalon.



ES будет построен на глобальной "тойотовской "платформе TNGA, которая лежит в основе моделей Toyota Avalon, Toyota Prius, Lexus UX и других. В моторной гамме ожидается V-образная "шестерка" и гибридная силовая версия на основе того же V6.



В наличии будут и все современные ассистенты безопасности от Toyota, в числе которых - система предотвращения столкновений и наездов на пешеходов, система предупреждения о выезде из полосы и так далее. Премьера седана состоится в конце апреля, в рамках автосалона в Пекине, а на рынок новинка выйдет либо в конце 2018, либо в начале 2019 года.