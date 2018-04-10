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© Almuraba

10 апр 2018 20:30

Новинки 77

Новое поколение седана Lexus ES попалось фотошпионам

Пекинский автосалон, который откроется в конце апреля, обещает стать богатым на премьеры, однако автомобильные "фотошпионы" по традиции портят интригу: в сети частично рассекретили дизайн нового поколения Lexus ES, который должен предстать во всей красе как раз на автосалоне в Пекине.

Единственный пока что снимок, раскрывающий особенности дизайна седана, оказался в распоряжении издания Almuraba. В кадр попала передняя часть автомобиля, по которой можно оценить изменения, произошедшие со сменой поколений.

В Россию вернулся самый маленький седан марки Lexus. 

"Морда" выполнена в соответствии с последними канонами дизайна моделей Lexus, с геометрически сложным "веретеном" решетки радиатора и "галочками" светодиодных дневных ходовых огней в оптике. При этом преемственность дизайна не нарушена, как и форм-фактор модели: ES по-прежнему остается продвинутым, хорошо оснащенным и более премиальным "родственником" седанов Toyota Camry и Avalon.

ES будет построен на глобальной "тойотовской "платформе TNGA, которая лежит в основе моделей Toyota Avalon, Toyota Prius, Lexus UX и других. В моторной гамме ожидается V-образная "шестерка" и гибридная силовая версия на основе того же V6.

В наличии будут и все современные ассистенты безопасности от Toyota, в числе которых - система предотвращения столкновений и наездов на пешеходов, система предупреждения о выезде из полосы и так далее. Премьера седана состоится в конце апреля, в рамках автосалона в Пекине, а на рынок новинка выйдет либо в конце 2018, либо в начале 2019 года.

    

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