Воры "разули" новенькие автомобили прямо возле автосалона

Инцидент произошел в американском городе Джерси. Как пишет местное издание NJ, преступники не стали размениваться по мелочам и за "добычей" отправились прямиком к одному из дилерских центров Honda. Проникнув на территорию автосалона через прорезанную в заборе дыру, преступники спокойно сняли колеса с четырех новеньких автомобилей, стоявших на дилерской парковке, и скрылись незамеченными.

Кроме того, впоследствии было установлено, что кто-то попытался пробраться на территорию другого дилерского центра Honda, однако на этот раз ничего украдено не было - по всей видимости, преступников что-то спугнуло.



Впрочем, в данном случае дилер еще легко отделался. Пару лет назад воры таким же образом "прошлись" по парковке дилерского центра Chevrolet. За несколько часов "работы" преступники успели снять 48 колес с новых автомобилей, а общая сумма ущерба составила порядка 200 тысяч долларов.



Еще более нагло поступили в свое время неизвестные, ограбившие уже не дилерский центр, а целый завод Jaguar Land Rover - и ущерб оказася значительно серьезнее. Воры просто въехали на территорию завода на тягаче, подцепили к нему трейлер с грузом двигателей и беспрепятственно покинули предприятие. Более того, через два часа они решили повторить операцию – и снова не встретили ни малейшего сопротивления.

В обоих случаях операция заняла у воров не более шести минут. Утверждается, что все необходимые документы злоумышленики подготовили, хотя приехали на завод на угнанном грузовике. Его, к слову, через некоторое время после кражи полиция обнаружила брошенным – а моторы, само собой, так и не нашли.

Общая стоимость украденного по оценкам руководства предприятия достигает 3 млн фунтов – или 3,75 млн долларов. Двигатели, как сообщается, прибыли в Солихалл из Вулверхэмптона, где JLR их производит, и были предназначены для установки на те модели, сборка которых осуществляется в Солихалле.