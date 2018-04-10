В России стартуют продажи новейшего кроссовера от Volvo

В России автомобиль пока что доступен по предзаказу, в конфигураторе на официальном российском сайте Volvo он еще не появился. Но уже известны все модификации, комплектации и цены на них.



Самый доступный Volvo XC40 в России - это переднеприводная версия D3 с дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и автоматической коробкой передач, такой кроссовер обойдется в 2 160 000 рублей. Далее с этим же двигателем следут комплектации Momentum (2 360 000 рублей), Inscription (2 605 000 рублей) и R-Design (2 685 000 рублей). Все эти версии доступны и с полным приводом, доплата за который во всех случаях составит 125 000 рублей.

Более продвинутая дизельная модификация - D4 с двигателем мощностью 190 лошадиных сил. Эта версия - полноприводная уже по умолчанию, но комплектации - те же, что и для версии D3. Разница в цене между полноприводными D3 и D4 в сходных комплектациях составляет 150 000 рублей.



Бензиновых версий - две, T4 и T5, обе - полноприводные. У версии T4 мощностью 190 лошадиных сил - все те же комплектации (базовая, Momentum, Inscription и R-Design), относительно полноприводной D3 она будет дороже на 40 000 рублей в сходных исполнениях (от 2 325 000 рублей до 2 850 000 рублей).



Наконец, топовая модификация Volvo XC40 - 249-сильная T5 - будет предложена в трех версиях, Momentum, Inscription и R-Design. За Momentum попросят 2 720 000 рублей, за Inscription - 2 965 000 рублей, за R-Design - 3 045 000 рублей.



Выпуск младшего кроссовера шведской марки уже осуществляется на заводе Volvo Cars в бельгийском Генте. Автомобиль построен на платформе CMA, которая создана специально для компактных моделей. При длине в 4425 мм XC40 оказался на 263 мм короче старшей модели XC60, но при этом лишь на 3 мм ниже и располагает колесной базой в 2 702 мм. Объем багажника составляет 460 л. В арсенале новинки будет полный спектр систем безопасности и мультимедийных возможностей, который есть у старших моделей.



