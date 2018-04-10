Фотошпионы рассекретили интерьер нового большого кроссовера BMW

Шпионские снимки интерьера оказались в распоряжении издания Motor1. На фотографии вполне четко можно разгядеть рулевое колесо, цифровую приборную панель и часть центральной консоли - обилие тестового оборудования и матерчатого "камуфляжа" на передней панели не мешают оценить, как будет выглядеть рабочее место водителя.

В целом дизайн интерьера нового X7 в полной мере перекликается с салонами младших моделей последнего поколения, BMW X3, седанов пятой и седьмой серий. По центру расположился неизменный джойстик системы iDrive, вокруг него - россыпь кнопок с покрытием под рояльный лак, а кнопка запуска двигателя расположилась на левом краю, по соседству с селектором коробки передач.



На передней панели - ряд кнопок управления климатом и радио, продолговатые воздухозаборники, а над всем этим явно возвышается "планшетообразный" дисплей информационно-развлекательной системы (он как раз скрыт от посторонних глаз). Также обращает на себя внимание общее обилие "физических" кнопок в свете повальной моды на сенсоры.

Официальная премьера нового большого кроссовера BMW X7 состоится в ноябре 2018 года, в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Продажи начнутся с модификаций, оснащенных "классическими" ДВС, за ними последуют и гибридные версии.



Сборка автомобиля организована в Спартанберге (Южная Каролина, США). Официально пока что не подтверждены ни моторная гамма, ни комплектации, однако под капотом "икс седьмого" однозначно поселятся шести- и восьмицилиндровые агрегаты, а не так давно появилась информация и о самой крутой модификации X7 - ей станет версия xDrive50i с битурбовым бензиновым V8 серии N63M, который, как ожидается, будет развивать 460 л.с..

Данная версия получит 8-ступенчатый автомат и полный привод xDrive, где заявлен "спортивный" дифференциал повышенного трения M Sport, который сейчас применяется в новой М5. Ожидается, что новый Х7 может получить полный привод, как раз аналогичный новой "эмке". Хотя полноценной М-версии у кроссовера не будет - только модификация M Performance.