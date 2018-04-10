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© Chevrolet

10 апр 2018 10:05

Новинки 279

Легендарный спорткар Chevrolet Camaro пережил обновление

Компания Chevrolet решила не выкатывать обновленный модельный ряд на автосалон в Нью-Йорке - видимо, чтобы он не затерялся среди других премьер выставки - а вот после автосалона представила сразу несколько новинок. Сначала обновились Cruze, Malibu и Spark, а теперь настал черед и спорткара Camaro.

Изменений не так много, и их нельзя назвать радикальными - внешние обновления сводятся к полностью светодиодной передней и задней оптике, новой крупной решетке радиатора и бамперам. Корпуса фар и фонарей остались практически безизменений, но внутренний рисунок изменился, так что обновленный Camaro распознать будет легко. Воздухозаборники в переднем бампере стали больше и работают эффективнее, чем на модели до обновления.

По части техники тоже есть кое-какие изменения - но, опять же, без революций. Наиболее существенное обновление - у топовой модификации Camaro SS: ее 6,2-литровый V8 мощностью 461 л.с. теперь работает в паре с десятиступенчатым автоматом (раньше была восьмиступка).

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Остальные "рабочие пары" моторов и коробок остались прежними: базовым является 2-литровый турбомотор мощностью 279 л.с., далее по старшинству расположился атмосферник V6 объемом 3,6 литра и мощностью 340 л.с.. Оба двигателя работают в паре с восьмиступенчатым автоматом. При этом все три модификации по-прежнему можно заказать и с механикой.

Кроме того, появилась новая модификация Camaro с базовым мотором под названием Turbo 1LE. Ее отличают более мощные тормоза, дополнительные "гоночные" режимы управляющей электроники Track Mode и Competition Mode, другие стабилизаторы и перенастроенная подвеска (ранее все эти опции предназначались только для модификаций с моторами V6 и V8). Такая версия будет продаваться только с механической коробкой передач.

В общем и целом по части опции из нового - только мультимедийная система Infotainment 3, салонное зеркало заднего вида с экраном для вывода картинки с парковочной камеры и система предупреждения столкновений. Продажи обновленного Camaro в США начнутся осенью этого года. 

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