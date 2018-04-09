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© ox.ac.uk

9 апр 2018 19:04

Дороги 32

В России пропишут законы для "беспилотников"

Правительство РФ утвердило "дорожную карту" по доработке законодательства для гибридного и электрического транспорта, а также машин с системами автоматического управления. Данными работами займутся Минпромторг, Минтранс, Минкомсвязь, Минэкономразвития, Росавтодор и другие федеральные органы.

В документ входят 78 мероприятий, которые, в частности, нацелены на вывод на российский рынок автомобилей с ""автопилотамим". Попутно предлагается установить налоговые льготы для продажи электромобилей и гибридных автомобилей, определить правовой статус "больших данных" на транспорте и др, сообщает рабочая группа проекта Национальная Технологическая Инициатива "Автонет"

Названы два российских города, где будут тестировать беспилотники...

"Реализация "дорожной карты" рынка НТИ "Автонет" улучшит и расширит качество самих автомобилей и предоставляемых ими услуг в сфере перевозок, особенно там, где будут одновременно использоваться новые информационные технологии и бизнес-модели организации перевозок. Мы приступаем к созданию нормативных требований как к самому автомобилю, так и к эксплуатации автоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования. Реализация мероприятий дорожной карты будет осуществляться поэтапно, с 2018 по 2035 годы. Первый этап должен быть завершен в 2020 году", - сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Еще одним результатом реализации данной программы станет применение "больших данных", формируемых автомобилями. Планируется создать условия для модернизации инфраструктуры сбора, обработки, хранения и предоставления таких данных.

"Возможности использования больших данных в автотранспортной сфере представляют огромные перспективы. В автомобиле формируется информация о его местоположении, скорости, данные электронных компонентов, собираемые либо через штатные системы илиспециализированные терминалы. Большие данные - один из наиболее быстрорастущих сегментов рынка в автотранспортной сфере", - отметил со-руководитель рабочей группы НТИ "Автонет", президент НП "ГЛОНАСС" Александр Гурко.

Гурко также добавил, что при успешной реализации проекта "Автонет"  экономический эффект составит около 800 млрд. рублей в год. Ожидается рост налоговых поступлений, создание новых рабочих мест, увеличение экспорта российской продукции и т.д. Совокупный экономический эффект от внедрения технологий big data и широкого распространения данных в транспортной отрасли составит около 730 млрд. рублей в год. Внедрение технологий V2X (протокол взаимодействий автомобиля в окружающей инфраструктурой) позволит снизить аварийность на 79%, увеличит пропускную способность на 45%, повысит эффективность грузоперевозок и содержание парка автомобилей на 35%.

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