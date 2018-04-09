Дорожники рассказали, на сколько Москва "ускорилась" за последние годы

По расчетам аналитиков ЦОДД, в Москве за последние пять лет в утренний и вечерний часы пик скорость движения автомобилей выросла на 12% и 8% соответственно. Причина - в масштабных работах по благоустройству городской дорожной сети, сообщили агенству ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Согласно подсчетам аналитиков, движение в Москве за последние пять лет улучшилось несмотря на ряд негативных факторов. Так, средняя скорость движения в утренний час пик выросла на 12%, в вечерний - на 8%. В частности, в 2017 году скорость на Дмитровском шоссе выросла на 13% по сравнению с 2016 годом", - сказали в пресс-службе.

В организации сообщили, что таких результатов удалось добиться из-за строительства новых развязок, реконструкции вылетных магистралей, внедрения интеллектуальной транспортной системы. И это на фоне того, что количество зарегистрированных автомобилей в Москве и Московской области с 2010 года увеличилось почти на 1 млн и в 2017 году составило 7,7 млн.

"Кроме того, на вылетных магистралях были проведены работы по настройке светофоров для более безопасного и комфортного передвижения общественного и личного транспорта. За счет этого за последний год там на 3% увеличилась скорость движения", - добавили в ЦОДД.

На "ускорение" города работает и то, что все жители столицы все активнее пересаживаются на общественный транспорт. Кроме того, в течение последних нескольких лет велись масштабные работы по благоустройству почти 200 улиц, и движение было сильно ограничено, заявили в пресс-службе.