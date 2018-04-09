Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
199461
Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной

Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной
168677
В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)

В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)
274614
© Борис Пустовойтов

9 апр 2018 18:09

Дороги 19

Дорожники рассказали, на сколько Москва "ускорилась" за последние годы

Аналитики Центра организации дорожного движения вычислили, на сколько в Москве выросла скорость движения транспорта за последние 5 лет.

По расчетам аналитиков ЦОДД, в Москве за последние пять лет в утренний и вечерний часы пик скорость движения автомобилей выросла на 12% и 8% соответственно. Причина - в масштабных работах по благоустройству городской дорожной сети, сообщили агенству ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Москва заняла второе место в мире по продолжительности пробок...

"Согласно подсчетам аналитиков, движение в Москве за последние пять лет улучшилось несмотря на ряд негативных факторов. Так, средняя скорость движения в утренний час пик выросла на 12%, в вечерний - на 8%. В частности, в 2017 году скорость на Дмитровском шоссе выросла на 13% по сравнению с 2016 годом", - сказали в пресс-службе.

В организации сообщили, что таких результатов удалось добиться из-за строительства новых развязок, реконструкции вылетных магистралей, внедрения интеллектуальной транспортной системы. И это на фоне того, что количество зарегистрированных автомобилей в Москве и Московской области с 2010 года увеличилось почти на 1 млн и в 2017 году составило 7,7 млн.

"Кроме того, на вылетных магистралях были проведены работы по настройке светофоров для более безопасного и комфортного передвижения общественного и личного транспорта. За счет этого за последний год там на 3% увеличилась скорость движения", - добавили в ЦОДД.

На "ускорение" города работает и то, что все жители столицы все активнее пересаживаются на общественный транспорт. Кроме того, в течение последних нескольких лет велись масштабные работы по благоустройству почти 200 улиц, и движение было сильно ограничено, заявили в пресс-службе.

Новинки

Audi превратила гоночный концепт для видеоигр в реальный электрокар-такси

Дороги

В России пропишут законы для "беспилотников"

В России пропишут законы для "беспилотников" Правительство РФ утвердило "дорожную карту" по доработке законодательства для гибридного и электрического транспорта, а также машин с системами автоматического управления. Данными работами займутся Минпромторг, Минтранс, Минкомсвязь, Минэкономразвития, Росавтодор и другие федеральные органы.
Чиновникам Грузии запретили ездить на черных автомобилях Грузинские власти пытается изменить шаблонный образ государственных служащих. Отныне местным чиновникам запрещается закупать и использовать в служебных целях автомобили черного цвета, которые так недолюбливают простые граждане.
В России растет количество ДТП из-за приезжих водителей Новую тенденцию фиксируют в МДВ: в России происходит все больше аварий по вине приезжих водителей из стран СНГ. Растет и количество ДТП на железнодорожных переездах.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера