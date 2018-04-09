Audi превратила гоночный концепт для видеоигр в реальный электрокар-такси

Таким необычным шагом в Audi решили отметить 15-летие игры Gran Turismo. Воплотившийся в реальность Audi E-Tron Vision Gran Turismo получил три электромотора по 272 "сил" каждый - два крутят задние колеса, на переднюю ось положен один электромотор.

В сумме двигатели развивают 816 л.с. Сам электрокар весит всего 1450 кг и имеет распределение массы по осям 50:50. В результате на разгон до "сотни" электрический монстр тратит менее 2,5 сек.

Серийное производство пока не планируется: построенный в единственном экземпляре E-Tron Vision Gran Turismo будет использоваться в качестве гоночного такси для клиентов и гостей Audi на европейских этапах электричеcкoй серии Formula E.

Первые заезды электрического "супертакси" пройдут 14 апреля на этапе в Риме. Пилотировать его будет бывший гонщик DTM Райхель Фрей и победитель Ле-Мана Диндо Капелло.