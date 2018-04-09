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© Tesla

9 апр 2018 16:15

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Tesla представит полноприводную "трешку" уже в этом году

Доступный электрокар Tesla Model 3 пока выпускает только с одним мотором и задним приводом. Но уже в этом году компания готовится представить полноприводную версию. Ожидаются и изменения по салону.

Полноприводная Tesla Model 3 с двумя тяговыми электромоторами (по одному на каждую ось) может появиться в июле этого года. Об этом глава компании Илон Маск сообщил в своем Твиттере, пишет Insideev. Тогда же появится и опция в виде сидений с отделкой белого цвета.

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Ранее также сообщалось, что такая версия будет иметь пневмоподвеску и может получить версию Performance. 

Но сейчас приоритетом для компании - выпускать в неделю по 5000 обычных Model 3, чтобы удовлетворить спрос. Только после этого компания будет осваивать производство более "навороченных" моделей.  

В феврале в России также открылся прием заказов на новую Model 3. За стандартную версию придется выложить 3,8 миллиона рублей. Такой электромобиль способен проехать на одной зарядке до 350 километров, а разгон до сотни занимает у него 5,6 секунды. Версия Long Range получила более емкие батареи (80,5 кВт-ч), благодаря чему запас хода на одной зарядке увеличен до 500 километров. Динамика тоже лучше, чем у стандартной версии, - 5,1 секунды до сотни. Правда, версия Long Range и вовсе обойдется в 5,5 миллиона рублей.

В перспективе для заказа в России будет доступна и полноприводная  модификация.

Первые клиентские Model 3 доберутся до России только к первому кварталу 2019 году. Желающим приобрести электромобиль предстоит внести залог в размере 145 000 рублей - деньги пойдут на доставку автомобиля.

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