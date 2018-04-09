Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Водители взбунтовались против знака

Водители взбунтовались против знака "шипы". Подборка самоделок
331815
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
224021
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
250829
© АвтоВести

9 апр 2018 15:05

Автопром 350

Московский автосалон могут пропустить десятки компаний

Из-за кризиса и недешевого участия Московский автосалон 2016 года ужался всего до нескольких компаний. И в этом году ситуация имеет шансы повториться: участие в ММАС-2018 пока подтвердили менее десятка производителей.

Международный московский автосалон 2018 года, который пройдет с 29 августа по 9 сентября, могут пропустить сразу 30 автомобильных компаний, выяснили "Известия". При этом свое участие  в грядущей подтвердили только восемь автопроизводителей.

Обновленная Lada Granta: первые изображения...

Причиной отказа от участия в большинстве компаний называют неэффективное расходование рекламного бюджета. И восстановиться интерес к российскому автосалону может только вместе с восстановлением рынка. Еще одной представители автокомпаний называют высокие цены на арендные площади в выставочном центре "Крокус-Экспо" (принимает автосалон с 2006 года).

Список компаний, которые решили отказаться от участия в ММАС-2018, включает и импортеров, и компании, имеющие свою сборку на территории России. Отказ от автосалона изданию подтвердили в Audi, BMW, Mini, Mazda, Volvo, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Smart, Land Rover, Jaguar, Skoda, Nissan, Datsun, Infiniti, Cadillac, Chevrolet, Ravon, Subaru, Suzuki, Chery, Peugeot, Citroen, Porsche, Honda, Geely, Changan, SsangYong, Hawtai и Haima.

Участие же в Московском автоалоне подтвердили компании АвтоВАЗ, Hyundai, Renault, Kia, УАЗ, Lifan, Haval, Volkswagen. И только АвтоВАЗ готовит мировые премьеры: ожидается прототип новой "Нивы", серийный седан Lada Vesta во внедорожной версии Cross, а также рестайлинговые версии седана и лифтбэка Granta. Остальные компании привезут авто, которые уже были показаны на тех или иных выставках.

В списке пока не определившихся с участием - Ford, Mitsubishi, концерн Fiat Chrysler, Dongfeng, Zotye, Genesis, Foton, FAW, Brilliance.

В Московском автосалоне 2016 года приняли участие только 11 автокомпаний: АвтоВАЗ, УАЗ, Hyundai, Mercedes-Benz, Smart, Dongfeng, Changan, Geely, FAW, Ravon, IKCO (Iran Khodro).

Фотогалерея 1 фото

Автопром

В России из-за безопасности отзывают тысячи Mitsubishi Lancer

Новинки

Tesla представит полноприводную "трешку" уже в этом году

В России из-за безопасности отзывают тысячи Mitsubishi Lancer На прошлой неделе Mitsubishi объявила в России массовый сервисный отзыв кроссовера Outlander из-за проблем с безопасностью. На этой же неделе по той же причине компания отзывает и модель Lancer.
Кроссоверы Ford Kuga и Mitsubishi ASX внезапно провалили краш-тесты В США провели краш-тесты нескольких кроссоверов по новой методике. Выяснилось, что сразу два производителя "халтурят" с обеспечением безопасности переднего пассажира. Критике подверглись местные аналоги Kuga и ASX.
Культовый спортседан Subaru сохранит "механику" Компания Subaru постепенно исключает механические КП из конфигурации новых моделей, заменяя их бесступенчатыми коробками передач. Фанаты модели WRX уже успели испугаться, но японцы порадовали поклонников хорошей новостью.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера