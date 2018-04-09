Московский автосалон могут пропустить десятки компаний

Международный московский автосалон 2018 года, который пройдет с 29 августа по 9 сентября, могут пропустить сразу 30 автомобильных компаний, выяснили "Известия". При этом свое участие в грядущей подтвердили только восемь автопроизводителей.

Причиной отказа от участия в большинстве компаний называют неэффективное расходование рекламного бюджета. И восстановиться интерес к российскому автосалону может только вместе с восстановлением рынка. Еще одной представители автокомпаний называют высокие цены на арендные площади в выставочном центре "Крокус-Экспо" (принимает автосалон с 2006 года).

Список компаний, которые решили отказаться от участия в ММАС-2018, включает и импортеров, и компании, имеющие свою сборку на территории России. Отказ от автосалона изданию подтвердили в Audi, BMW, Mini, Mazda, Volvo, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Smart, Land Rover, Jaguar, Skoda, Nissan, Datsun, Infiniti, Cadillac, Chevrolet, Ravon, Subaru, Suzuki, Chery, Peugeot, Citroen, Porsche, Honda, Geely, Changan, SsangYong, Hawtai и Haima.

Участие же в Московском автоалоне подтвердили компании АвтоВАЗ, Hyundai, Renault, Kia, УАЗ, Lifan, Haval, Volkswagen. И только АвтоВАЗ готовит мировые премьеры: ожидается прототип новой "Нивы", серийный седан Lada Vesta во внедорожной версии Cross, а также рестайлинговые версии седана и лифтбэка Granta. Остальные компании привезут авто, которые уже были показаны на тех или иных выставках.

В списке пока не определившихся с участием - Ford, Mitsubishi, концерн Fiat Chrysler, Dongfeng, Zotye, Genesis, Foton, FAW, Brilliance.

В Московском автосалоне 2016 года приняли участие только 11 автокомпаний: АвтоВАЗ, УАЗ, Hyundai, Mercedes-Benz, Smart, Dongfeng, Changan, Geely, FAW, Ravon, IKCO (Iran Khodro).