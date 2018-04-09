В России из-за безопасности отзывают тысячи Mitsubishi Lancer

В модели Lancer японский автопроизводитель обнаружил тот же заводской дефект, из-за которого ранее объявили отзыв кроссоверов Outlander: возможно некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. Программа ремонта этих автомобилей была согласована с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В сервисной акции примут участие 4780 автомобилей Mitsubishi Lancer, реализованных с июля 2009 по февраль 2010 годов.

На попадающих под отзыв транспортных средствах будет произведена замена патрона подушки. Как и полагается в случае отзыва по инициативе производителя, все работы по исправлению дефектов будут бесплатными для владельцев. Обладателей "отзывных" Lancer в индивидуальном порядке проинформируют о необходимости внепланово посетить сервисный центр.



Однако поскольку многие экземпляры седанов уже сменили по одному или несколько владельцев и давно не обслуживаются у "официалов", то дилеры могут не иметь актуальных контактов нынешних обладателей.

В таких случаях мы особенно рекомендуем самостоятельно проверять, попадет ли конкретный автомобиль под действие отзыва. Для этого достаточно сравнить VIN-код своего Lancer с открытым перечнем номеров, который выкладывает в открытый доступ надзорное ведомство.