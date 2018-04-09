Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
250812
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
268916
В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)

В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)
272864
© Mitsubishi

9 апр 2018 14:06

Автопром 96

В России из-за безопасности отзывают тысячи Mitsubishi Lancer

На прошлой неделе Mitsubishi объявила в России массовый сервисный отзыв кроссовера Outlander из-за проблем с безопасностью. На этой же неделе по той же причине компания отзывает и модель Lancer.

В модели Lancer японский автопроизводитель обнаружил тот же заводской дефект, из-за которого ранее объявили отзыв кроссоверов Outlander: возможно некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. Программа ремонта этих автомобилей была согласована с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В сервисной акции примут участие 4780 автомобилей Mitsubishi Lancer, реализованных с июля 2009 по февраль 2010 годов.

Toyota отзывает несколько сотен новых Camry из-за "неправильных" поршней...

На попадающих под отзыв транспортных средствах будет произведена замена патрона подушки. Как и полагается в случае отзыва по инициативе производителя, все работы по исправлению дефектов будут бесплатными для владельцев. Обладателей "отзывных" Lancer в индивидуальном порядке проинформируют о необходимости внепланово посетить сервисный центр. 

Однако поскольку многие экземпляры седанов уже сменили по одному или несколько владельцев и давно не обслуживаются у "официалов", то дилеры могут не иметь актуальных контактов нынешних обладателей.

В таких случаях мы особенно рекомендуем самостоятельно проверять, попадет ли конкретный автомобиль под действие отзыва. Для этого достаточно сравнить VIN-код своего Lancer с открытым перечнем номеров, который выкладывает в открытый доступ надзорное ведомство.

Новинки

Самое быстрое купе BMW M2 показали до премьеры

Автопром

Московский автосалон могут пропустить десятки компаний

Культовый спортседан Subaru сохранит "механику" Компания Subaru постепенно исключает механические КП из конфигурации новых моделей, заменяя их бесступенчатыми коробками передач. Фанаты модели WRX уже успели испугаться, но японцы порадовали поклонников хорошей новостью.
В России отзывают на ремонт более 86 тысяч Mitsubishi Outlander Компания Mitsubishi вынуждена запускать масштабную отзывную кампанию по ремонту "Аутлендеров". Оказалось, что популярные кроссоверы могут не обеспечить должный уровень безопасности водителя при ДТП.
Кроссоверы Ford Kuga и Mitsubishi ASX внезапно провалили краш-тесты В США провели краш-тесты нескольких кроссоверов по новой методике. Выяснилось, что сразу два производителя "халтурят" с обеспечением безопасности переднего пассажира. Критике подверглись местные аналоги Kuga и ASX.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера