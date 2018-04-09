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© BMW

9 апр 2018 13:11

Новинки 214

Самое быстрое купе BMW M2 показали до премьеры

"Заряженная" BMW M2 Competition с мотором от "старшей" М4 должна справить дебют на грядущем автосалоне в Пекине. Но фотографии и техданные новинки уже утекли в Сеть.

На фирменных фотографиях, которые опубликовал BMW Blog Slovenia, видно, что BMW M2 Competition можно отличить от обычной М2 новой решеткой радитора, передним бампером с чуть более крупными воздухозаборниками. Плюс зеркала от М4, оригинальные колесные диски на 19 дюймов, новый задний диффузор и выхлоп. 

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В салоне - кресла от купе М4, красная кнопка запуска мотора, подсветка логотипа М2 и кнопки М1/М2 на руле, которыми выбираются режимы настроек, выбранные водителем.

Под капотом M2 Competition - 3-литровая битурбовая "шестерка" от модели М4 с отдачей в 410 л.с. и 550 Нм, и потолком оборотов в 7600 об/мин.

Двигатель работает в связке с "роботом" и задним приводом. Ожидается, что разгон до 100 км/час займет у нового купе 4,2 сек.

Остальные подробности узнаем на автосалоне в Пекине - он стартует 25 апреля.

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