В России растет количество ДТП из-за приезжих водителей

Данная информация содержится в аналитическом отчете Научного центра безопасности дорожного движения МВД, сообщает "Коммерсант". По данным МВД, в 2017 году в России произошло 169,4 тыс. аварий с пострадавшими (–2,5% по сравнению с 2016 годом), в которых погибло 19 тыс. человек (–6%), ранено 215,3 тыс. (–2,6%).

При этом отмечается рост аварийности "из-за нарушения ПДД водителями-гражданами стран СНГ". Рост таких происшествий составил 4,2% (до 4,2 тыс.) и в них погибло 524 человека, ранено 5,93 тыс. граждан.

"Они приезжают исключительно на заработки, спешат и плохо знают ПДД, - пояснил изданию первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. - Решения этой проблемы пока не вижу. ГИБДД постепенно лишают полномочий, скоро просто некому будет пресекать нарушения. От камеры можно откупиться за 5 000 рублей".

В 2017 году гражданам Белоруссии и Киргизии разрешено работать водителями на территории РФ, не сдавая экзамены в ГИБДД (достаточно национальных прав). Жители остальных стран должны учиться и проходить тестирование. С первого раза проверку проходят лишь около 10%, говорили ранее в Госавтоинспекции.

Также в МВД отметили участившиеся аварии на железнодорожных переездах. Всего произошло 242 таких ДТП (+17,5%), в которых погибли 94 и ранены 317 человек. При этом в центре безопасности движения МВД не исключают, что по итогам 2018 года ряд показателей аварийности вырастет, включая число ДТП по вине приезжих.