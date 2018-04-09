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© Nissan

9 апр 2018 11:03

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Nissan сообщил, когда начнет выпускать обновленные Qashqai и X-Trail в России

Компания Nissan ранее подтвердила, что в России будут не только продаваться, но и выпускаться обновленные кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail. Теперь стало известно, когда в нашей стране запустят их производство.

Nissan в сентябре начнет выпускать обновленной X-Trail на заводе в Санкт-Петербурге, а через несколько месяцев стартует выпуск рестайлингового Qashqai. Об этом "Коммерсанту" рассказал вице-президент регионального бизнес-подразделения "Nissan Восток" Джеймс Райт.

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Производство Nissan в России позволяет легче контролировать расходы и цены на автомобили, укорачивается логистика, подчеркнул собеседник агенства. Кроме того, локальное производство позволяет существенно адаптировать автомобиль под наши дороги и климат. К примеру, усилиями российских инженеров на Nissan Qashqai внесли более 200 технических доработок по сравнению с ее английским аналогом. На всех локализованных машинах полноразмерное запасное колесо, полностью перерабатываются подвески, усиливается кузов, устанавливается более мощный аккумулятор и более вместительный бачок стеклоомывателя и т.д. 

Nissan Qashqai

После обновления "Кашкая" дизайн его передней части кузова сохранил узнаваемость, но получил более резкую архитектуру в стилистике "V-motion". Это касается и новой решетки радиатора, и световой графики передней оптики, а также характерных "бумерангов" светодиодов задних фонарей.

В интерьере - новый мультируль с переработанной комбинаций клавиш управления. Производитель изменил конфигурацию кнопок и отсек нижнюю часть обода на модный нынче спортивный манер. Мультимедийная система Nissan Connect обзавелась новым интерфейсом, а за аудиосопровождение отвечает премиум-акустика Bose с 7-ю динамиками. Кресла версии Tekna+ получили обивку кожей Nappa, а в центральной части кресел сформирован стильный узор так называемой елочкой.

Вдобавок ко всему Nissan Qashqai получил перенастроенную подвеску и рулевое управление, которые призваны повысить комфорт и улучшить управляемость кроссовера. Комплекс мер по улучшению шумоизоляции (применение новых материалов и увеличение толщины заднего стекла) привел к снижению уровня паразитных шумов от дороги, встречного воздуха и качения шин. Моторная гамма "Кашкая" не изменилась.

Особый акцент в Nissan делают на новой системе автономного управления ProPILOT, которая обеспечивает контроль рулевого управления, подачи тяги и тормозной системы при движении в рамках одной полосы по скоростным автомагистралям.

Nissan X-Trail

Обновления внешности у X-Trail чисто символические, во многом они перекликаются с фейслифтом кроссовера Rouge - американского "близнеца" X-Trail. Кроссовер обзавелся новой решеткой радиатора, новой головной оптикой, которая в максимальной комплектации теперь полностью собрана на светодиодах, новыми противотуманками и бамперами. К обновлениям экстерьера также можно отнести расширенную палитру фирменных цветов кузова и новые 18-дюймовые колесные диски.

В салоне можно отметить новое рулевое колесо, а среди новых полезных функций - открытие багажника без рук (нужно просто провести ногой под задним бампером). Но самое интересное - это комплекс ассистентов водителя ProPilot. Эта система умеет самостоятельно разгоняться, тормозить и держать полосу, поэтому на скоростных шоссе или, наоборот, в глухих пробках может фактически использоваться как автопилот. Правда, самотоятельно поворачивать или перестраиваться ProPilot не умеет.

По технической части никаких изменений не произошло. В Европе, где продажи обновленного X-Trail начнутся в августе, кроссовер по-прежнему будут предлагать с бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью 163 л.с. и двумя дизелями объемом 1,6 и 2 литра и мощностью 130 и 177 л.с. соответственно. В зависимости от модификации привод может быть передним или полным, а коробка передач - шестиступенчатая механика или бесступенчатый вариатор.

О появлении обновленного X-Trail в России пока не сообщается. На нашем рынке кроссовер продается с бензиновыми моторами объемом 2 или 2,5 литра мощностью 144 и 171 л.с. соответственно и с 1,6-литровым 130-сильным дизелем.

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