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© Chery

9 апр 2018 09:58

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Chery привезла в Россию спецверсию кроссовера Tiggo 3

Российские дилеры Chery уже начали принимать заказы на кроссовер Tiggo 3 в специальном исполнении. Машины будут выпущены небольшим тиражом.

Такой Chery Tiggo 3 получил приставку Limited в названии. Внешне такая машина отличается двухцветной окраской кузова - сам он белый, а вот крыша и зеркала выкрашены в черный колер. Всего компания выпутстит 100 таких автомобилей.

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Tiggo 3 Limited доступен только в комплектации Luxury. В список оснащения входят кондиционер, хромированные литые диски, противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, наружные зеркала с сервоприводом и подогревом, задние датчики парковки, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, круиз-контроль, электростеклоподъемники передних и задних дверей, обогрев передних сидений, которые выполнены из комбинированных материалов экокожа и ткань, крепления для детского сиденья, мультируль и медиасистема Cloudrive.

Стоимость Tiggo 3 Limited в комплектации Luxury 2018 года выпуска c механической коробкой передач составит 779 900 рублей, на вариаторе - 829 900 рублей. Стоимость указана с учетом скидок по кредиту и trade-in.

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