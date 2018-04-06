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© Opel

6 апр 2018 19:57

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Опубликованы первые фото новой Opel Astra (и она уже разваливается!)

Компания Opel готовится представить обновленный вариант последнего поколения популярного семейства Astra. Правда, "опелевским" пиарщикам следовало бы быть повнимательнее - на фотографиях деталей автомобиля уже видны заводские дефекты.

В официальном Твиттере немецкой марки Opel опубликованы фотографии с фрагментами обновленной Astra c индексом К, которая поступила в продажу всего два года назад. На снимках изображены передняя и задняя оптика универсала Sports Tourer, а также наружное зеркало заднего вида. Что именно Opel изменил в "Астре", кроме светографической начинки, пока непонятно. 

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Зато обращает на себя внимание одна неприятная деталь: на фото с боковым зеркалом декоративный молдинг водительской двери зафиксирован криво. Забавно, что этот дефект сборки был характерен и для Astra J прошлого поколения, которая хорошо продавалась в России. Сам по себе торчащий молдинг, конечно, не является большой проблемой - удивляет лишь тот факт, что представители Opel пропустили такой снимок на всеобщий показ. 

Ждут ли обновленную Astra технические изменения, тоже неизвестно. На сегодняшний день Opel Astra K продается в Европе с турбированными бензиновыми двигателями 1,0-1,6 л Ecotec (100-200 л.с.), атмосферником 1,4 л (100 л.с.), а также дизельными моторами 1,6 л (95-160 л.с.). Как известно, поставки Opel в Россию прекращены еще в 2015 году, так что россияне новую Astra так и не увидели.

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