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© Андрей Шульдешов, АвтоВести

6 апр 2018 18:17

Автопром 11

Культовый спортседан Subaru сохранит "механику"

Компания Subaru постепенно исключает механические КП из конфигурации новых моделей, заменяя их бесступенчатыми коробками передач. Фанаты модели WRX уже успели испугаться, но японцы порадовали поклонников хорошей новостью.

Новое поколение спортивного седана Subaru WRX, которое должно появиться через пару-тройку лет, сохранит механическую коробку передач. Об этом изданию Drive сообщил глава североамериканского подразделения "Субару" Том Долл, отвечая на вопрос журналистов о том, все ли модели японской марки в конечном счете переведут на вариатор CVT. Опасения за судьбу "механики" возникли в тот момент, когда был представлен новый Forester, у которого отныне вообще нет МКП.

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"Мы будем по-прежнему использовать механическую КП в наших спортивных моделях, таких как WRX. Просто у "Форестера" такой трансмиссии больше не будет", - пояснил топ-менеджер. Он добавил, что в последние годы доля продаж автомобилей Subaru с МКП упала до 3%. Вдобавок "механика" не позволяет реализовать весь комплекс систем безопасности EyeSight в такой же мере, как вариатор CVT. Кстати, такой тип трансмиссии уже используется на модели WRX и сегодня.

Что касается нового поколения Subaru WRX, то этот автомобиль сохранит полноприводную трансмиссию, но, скорее всего, станет гибридным. Нынешний 2,5-литровый турбированный оппозитник японцы "похоронят", заменив его более современным и экологичным 2-литровым двигателем. А полноприводность новому WRX будет обеспечивать электромотор, размещенный на задней оси автомобиля. В целом после переезда на новую модульную архитектуру Subaru Global Platform автомобиль станет легче и безопаснее предшественника.

Дизайн WRX нового поколения, наверняка, будет перекликаться с внешностью концепт-кара VIZIV Performance. В какие сроки выйдет следующий WRX, пока неизвестно - возможно прототип покажут ближе к 2020 году.

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