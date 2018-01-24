Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают

Итак, по новым ставкам, у легковушек с объемом двигателя до 1 л утильсбор вырос на 17,86% (до 33 000 рублей). Для автомобилей с моторами кубатурой более 3 литров ставки не изменились: в категории 3-3,5 л сбор составляет прежние 114 600 рублей, в "зачете" более 3,5 л - 181 600 рублей. Также на 14,79% вырос сбор и для электромобилей (до 32 600 рублей).

Максимальный же рост утилизационных ставок пришелся на самый демократичный и массовый сегмент по литражу. Так, для самых распространенных в России автомобилей с моторами объемом от 1 до 2 л ставка подскочила сразу на 90% - до 84 000 рублей! В категории движков от 2 до 3 л рост утильставок составил 49,3% - сбор теперь равен 126 000 рублей.

Впрочем, самые ходовые у нас новые автомобили выпускаются на заводах в России, им новый утильсбор практически не грозит: государство компенсирует его производителям через специальные субсидии. А вот импортные машины под новые ставки как раз попадает. И рано или поздно их переложат на плечи покупателей. Хотя и предполагается, что это будет происходить постепенно и коснется не всех моделей.

Какие же расклады ожидаются в связи с новыми ставками утилизационного сбора? Мы связались с офисами самых продаваемых марок по статистике АЕБ, включая тех, которые также имеют свои производства в России. И картина получается следующая. Например, Kia выпускает в нашей стране весь модельный ряд для российского рынка, а Hyundai импортирует лишь микроавтобус Н-1, на который в компании, тем не менее, решили не поднимать цен из-за новых ставок. Renault ввозит в Россию кроссовер Koleos и недавно приехавший к нам "каблучок" Dokker, но пока компания не комментирует, будет ли подъем цен на эти модели.

Молчит о будущих ценах и Mercedes-Benz. Пуск российского завода марки ожидается только в 2019 году, а пока под новые ставки утильсбора аккурат попадает почти весь модельный ряд, кроме машин с моторами V8 и V12. Такая же ситуация (и временная неопределенность) и с импортируемыми моделями Lexus: под ударом IS, ES, RC, NX и RX, на которые ставятся моторы в 2 и 2,5 л. А что же остальные?

BMW

Из 30 продаваемых в России моделей у BMW на калининградском "Автоторе" локализованы седаны 3, 5 и 7-й серий, а также кроссоверы Х1, Х3, Х4, Х5 и Х6 в самых ходовых исполнениях. Остальное (1, 4 и 6 серии, Х2, "GTшки", купе и "эмки", электрические модели i) – импорт, оснащенный, в массе своей, двигателями объемом 1,5, 2 и 3 л.

BMW 5 Series

Импортируемые версии с моторами V8 4,4 л в расчет не берем, а вот все остальные… В BMW на это отвечают, что из-за новых утильставок "рассматривают разные сценарии" и не исключают, что повышенные ставки переложат на покупателей. Называется даже примерная величина, на сколько могут подорожать машины, попадающие под новые ставки – это 50-60 тысяч рублей.

Land Rover

Модельный ряд Land Rover в России – сплошной импорт. Самые дорогие по новым ставкам дизельные и бензиновые моторы – объемом 2 и 3 л. И ставят их не только на Discovery (3 л), Discovery Sport (2 л), Evoque (2 л) и Velar (2 и 3 л), но и на флагманские Range Rover и Range Rover Sport, которые с этими движками тоже попадают под новый сбор. В компании не скрывают, что из-за этого они тоже поднимут цены, но как именно и на какие модели – станет известно позже.

Range Rover Evoque

Mitsubishi

На калужском заводе PCMA компания Mitsubishi сегодня выпускает только кроссовер Outlander и рамный внедорожник Pajero Sport. А вот кроссоверы ASX и новый Eclipse Cross, внедорожник Pajero и пикап L200 к нам поставляются с заводов компании в Японии и Таиланде. За период с ноябрь 2017 по февраль 2018 года соотношение локально собираемых автомобилей и импортируемых составило 84%/16%.

Mitsubishi ASX

И на импортируемые модели, как рассказал российский офис Mitsubishi, будут поднимать розничные цены. Напомним, новый Eclipse Cross (от 1 399 000 рублей) сейчас оснащается 1,5-литровым турбомотором. У ASX – движки в 1,6 и 2 л, Pajero везут к нам с единственным 3-литровым V6, а пикап L200 оснащается 2,4-литровым дизелем. И ASX с L200 уже подорожали на 30 000 и 50 000 рублей соответственно: первый теперь стоит от 1 129 000 рублей, второй – от 1 829 000.

Nissan

У этой японской компании локализован фактически весь модельный ряд, продаваемый в нашей стране. В России Nissan выпускает "Альмеру", Terrano, Qashqai, X-Trail, Murano.

Nissan Juke

Из "приезжих" - только спорткар GT-R и недавно вернувшийся в Россию компактный кроссовер Juke. Но "гэтэр" с двигателем в 3,8 л под новые ставки не попадает. А вот Juke с единственным в российской гамме движком объемом 1,6 л уже не проскочит – российский офис сообщил, что цены на него поднимут, но пока неизвестно, на какую величину.

Ravon

Поставляемые из Узбекистана 4 модели автомобиле Ravon – тоже иномарки в чистом виде. И в компании тоже сообщили об увеличении цен. У компактного городского хэтча R2 под капотом мотор объемом 1,2 л, а на седанах Nexia, R4 и Gentra стоит полуторалитровый движок.

Ravon Gentra

Ценники на машины уже переписали. R2 прибавил 20 000 рублей и теперь стоит от 489 000 рублей, на столько же подорожала Nexia (теперь – от 499 000 рублей). Gentra стала дороже на 10 000 рублей (от 569 000 рублей), а Ravon R4 – на 10-30 тысяч рублей (от 529 000 рублей).

Skoda

На импортируемые в Россию модели приходятся всего около 10% продаж компании в нашей стране. Из Чехии к нам везут все Superb (седан, универсал и версия Sportline), новую "Октавию" в модификациях 4х4, Scout, RS и Combi, а также кроссовер Kodiaq в исполнениях Scout и Sportline. Гамма применяемых двигателей – 1,4, 1,6, 1,8 и 2 л.

Skoda Superb Sportline

Соответственно, они тоже попадают под новые ставки: в Skoda нам подтвердили, что на эти модели рост цен составит порядка 2,5%. Так, все "Супербы" уже прибавили в цене по 45 000 – 48 000 тысяч рублей и теперь стоят от 1 357 000 рублей.

Subaru

Не обойдет повышение цен и компанию Subaru, которая также импортирует в Россию все продаваемые здесь машины. Под новые ставки попадает весь модельный ряд: обновленный универсал Outback, кроссоверы XV и Forester, седаны Legacy и "заряженные" WRX и WRX STI.

Subaru XV

Все потому, что эти машины, в зависимости от модели, несут под капототами моторы объемом 1,6, 2 и 2,5 л. Исключение составляет разве что Outback в версии с 3,6-литровой "шестеркой", которую повышение утильставок не коснулось. Новые ценники в Subaru также объявят в ближайшие дни.

Toyota

У Toyota в России пока локализованы только новая Camry и RAV4 – их выпускают в Санкт-Петербурге. Остальной модельный ряд – импорт, из которого под новые ставки утильсбора на моторы литражом 1-3 л попадают не все машины. Это Corolla (бензиновые моторы 1,3, 1,6 и 1,8 л), внедорожники Fortuner и Land Cruiser Prado с двигателями в 2,7 и 2,8 л, гибридный Prius с агрегатом объемом 1,8 л и пикап Hilux с дизелями объемом 2,4 и 2,8 л.

Toyota Hilux

Впрочем, в российском офисе Toyota уже заявили, что из-за новых ставок цену они подняли примерно на 2% только на пикап Hilux (прибавка в 46-52 тысячи рублей, в зависимости от версии, новая цена – от 2 161 000 рублей), а сбор за другие модели пока будут компенсировать сами.

Volkswagen

В Volkswagen нам сообщили, что в будущем компания не планирует повышать цены из-за новых ставок утилизационного сбора. Хотя ранее компания уже изменила цены на импортируемые в Россию Passat (включая Variant и Alltrack) и прошлое поколение Touareg – цены выросли на 2%.

Volkswagen Passat Variant Alltrack

Что будет с Teramont и новым "Туагером" - вопрос пока открытый. Кстати, со 2 апреля подорожали все Tiguan, кроме базовой версии: на 30 000 рублей "потяжелели" 2-литровые бензиновые версии и на 50 000 рублей – 2-литровые дизели. Об этом сообщает "Автостат".

Volvo

Шведская Volvo пока только раздумывает на тему своего завода в России. А пока все, что продается маркой в нашей стране, импортируется. И под новый утильсбор попадает весь модельный ряд: это S60, S90, V90 Cross Country, V60 Cross Country, V40 Cross Country, S60 Cross Country, XC90, XC60 и XC40.

Volvo XC40

Исключений нет, так как все нынешние моторы Volvo по литражу попадают в ту самую "вилку" двигателей от 1 до 3 л, на которую пришелся основной рост ставок. Если точнее, то названные выше машины оснащаются, в зависимости от модели, движками объемом 1,5, 2 и 2,4 л. В российском офисе компании нам ответили, что стоимость машин из-за новых ставок они поднимут: новые ценники на модели также озвучат в ближайшие дни.