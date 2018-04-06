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© Top Gear

6 апр 2018 16:45

Автокурьезы 3

Ведущие скандального шоу Top Gear снова сожгли редкий спорткар

В руках ведущих культового британского телешоу Top Gear сгорело спорткупе марки Alpine, массовое производство которого только началось. Инцидент произошел еще в конце января, однако полное видео появилось только сейчас.

Во время съемок нового эпизода Top Gear сгорел дотла спорткар Alpine A110, за рулем которого ведущие Крис Харрис и Эдди Джордан вышли на старт легендарного ралли Монте-Карло в конце января 2018 года. Видеоролик с инцидентом был опубликован на страничке Top Gear BBC America в Фейсбуке. К сожалению, спасти один из первых товарных экземпляров новинки не удалось - автомобиль был полностью уничтожен огнем.

Накануне организаторы ралли Монте-Карло пригласили команду Top Gear, чтобы протестировать Alpine A110 в "боевых" условиях. Крис Харрис был в роли пилота, а Эдди Джордан выполнял функции штурмана (хотя, конечно, больше дурачился). 



Съемки фатального заезда проходили на 17-м спецучастке ралли, а автомобиль стартовал в основном "канале" гонки. В какой-то момент бортовой компьютер выдал ошибку по электрике, а спорткар внезапно загорелся. Потушить его собственными силами ведущим и съемочной команде оказалось не под силу.

Напомним, что возрожденное компанией Renault спорткупе Alpine выступает конкурентом Porsche Cayman. Кузов сделан из алюминия, общая масса заднеприводного купе составляет всего 1 080 килограмм. Под капотомустановлен 1,8-литровый турбомотор альянса Renault-Nissan мощностью 252 л.с. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной корокой Getrag с двумя "мокрыми" сцеплениями. Разгон до сотни занимает всего 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 километров в час.

Серийное производство новинки стартовало на заводе во французском Дьеппе в конце 2017 года, а первая партия машин была мгновенно распродана по предзаказам. Начальная стоимость - от 58 500 евро.

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