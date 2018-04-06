Обновленная Lada Granta: первые изображения

Испытательные экземпляры обновленной "Гранты" в последние месяцы все чаще попадают в объективы случайных наблюдателей, однако за камуфляжной пленкой изменения едва ли различимы. Портал Drom.ru опубликовал эскизы рестайлингового седана Lada Granta, которые позволяют визуально оценить масштаб модернизации. Являются ли данные скетчи подлинными, неизвестно.

Судя по имеющимся снимкам, после рестайлинга у Granta изменится оформление передней части кузова, появятся Х-образная архитектура бампера и новая решетка радиатора, а сам передок будет выглядеть чуть стремительнее. Правда, на самом бампере не будет хромированного декора, как у старшей модели Vesta.

Новый капот спрофилирован объемнее, чем раньше, а видоизмененная передняя оптика получила новую светографическую начинку.

Иной будет и корма автомобиля, которая визуально выглядит чуть более легковесно благодаря переезду номерной планки с бампера в нишу на крышке багажника. С высокой степенью вероятности "Гранте" доработают интерьер, где появится более современная передняя панель. Внесут ли тольяттинцы какие-то технические изменения, пока неизвестно.



Официальная премьера Lada Granta FL должна состояться в рамках московского автосалона ММАС-2018 в конце августа.