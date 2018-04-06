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© drom.ru

6 апр 2018 15:31

Новинки 0

Обновленная Lada Granta: первые изображения

Тольяттинский автозавод активно готовится к запуску на рынок обновленной Lada Granta, которую должны официально представить в конце лета. В Сети появились первые эскизы "вазовской" новинки, которые дают общее представление об измененной внешности.

Испытательные экземпляры обновленной "Гранты" в последние месяцы все чаще попадают в объективы случайных наблюдателей, однако за камуфляжной пленкой изменения едва ли различимы. Портал Drom.ru опубликовал эскизы рестайлингового седана Lada Granta, которые позволяют визуально оценить масштаб модернизации. Являются ли данные скетчи подлинными, неизвестно.

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Судя по имеющимся снимкам, после рестайлинга у Granta изменится оформление передней части кузова, появятся Х-образная архитектура бампера и новая решетка радиатора, а сам передок будет выглядеть чуть стремительнее. Правда, на самом бампере не будет хромированного декора, как у старшей модели Vesta.

Новый капот спрофилирован объемнее, чем раньше, а видоизмененная передняя оптика получила новую светографическую начинку.

 

Иной будет и корма автомобиля, которая визуально выглядит чуть более легковесно благодаря переезду номерной планки с бампера в нишу на крышке багажника. С высокой степенью вероятности "Гранте" доработают интерьер, где появится более современная передняя панель. Внесут ли тольяттинцы какие-то технические изменения, пока неизвестно. 

Официальная премьера Lada Granta FL должна состояться в рамках московского автосалона ММАС-2018 в конце августа. 

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