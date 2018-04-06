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© Авто.Вести.Ru

6 апр 2018 14:15

Дороги 36

Чиновникам Грузии запретили ездить на черных автомобилях

Грузинские власти пытается изменить шаблонный образ государственных служащих. Отныне местным чиновникам запрещается закупать и использовать в служебных целях автомобили черного цвета, которые так недолюбливают простые граждане.

Правительство Грузии ввело запрет на использование служебных автомобилей черного цвета, которые, по всей видимости, прочно ассоциируются с привилегированностью правящих элит. Как сообщают "РИА Новости", соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства.

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"Это означает, что мы отказываемся от определенного типа символики, которая ассоциировалась с роскошью и привилегиями во времена правления прежних властей", - поясняет министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

Будут ли правительством сделаны отдельные рекомендации об использовании каких-то конкретных цветов автомобилей, или их окрас будет произвольным, пока неизвестно.

Покончить с "эпохой черных джипов" еще в феврале призывал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Чиновник уверен, что это вызывает раздражение у обычных граждан. Параллельно в правительстве берут курс на экологически чистый транспорт взамен прожорливым автомобилям представительского класса. В частности, от всех министерств и ведомств потребовали уже до конца апреля 2018 года сформировать план по оптимизации автопарка с учетом закупки более экономичных автомобилей.

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