Чиновникам Грузии запретили ездить на черных автомобилях

Правительство Грузии ввело запрет на использование служебных автомобилей черного цвета, которые, по всей видимости, прочно ассоциируются с привилегированностью правящих элит. Как сообщают "РИА Новости", соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства.

"Это означает, что мы отказываемся от определенного типа символики, которая ассоциировалась с роскошью и привилегиями во времена правления прежних властей", - поясняет министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.



Будут ли правительством сделаны отдельные рекомендации об использовании каких-то конкретных цветов автомобилей, или их окрас будет произвольным, пока неизвестно.



Покончить с "эпохой черных джипов" еще в феврале призывал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Чиновник уверен, что это вызывает раздражение у обычных граждан. Параллельно в правительстве берут курс на экологически чистый транспорт взамен прожорливым автомобилям представительского класса. В частности, от всех министерств и ведомств потребовали уже до конца апреля 2018 года сформировать план по оптимизации автопарка с учетом закупки более экономичных автомобилей.