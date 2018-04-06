"АвтоВАЗ" начал выпускать Lada 4х4 в камуфляже

Тольяттинский автозавод расширил цветовую палитру модели Lada 4х4 за счет камуфляжного варианта окраски кузова. Ранее такой цвет был доступен только владельцам лимитированной юбилейной версии "Нивы", однако теперь его могут получить покупатели обычной трехдверной модификации внедорожника. Доплата за защитный окрас составляет 29 000 рублей.

Стоит отметить, что камуфляж доступен для автомобилей в комплектации второго уровня - Luxe, а стоимость таких машин составляет 534 900 рублей за базовый вариант и 556 900 рублей за версию с кондиционером.

Как отмечает производитель, с трехцветным камуфляжем Lada 4x4 приобретает "боевой, брутальный облик".

"Камуфляжные кузова сначала полностью окрашиваются в черный цвет, затем наносится пятнистый узор из двух оттенков зеленого. При этом для автомобилей с легкосплавными колесами применяется черное покрытие дисков, гармонично сочетающееся с окраской кузова", - сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа".